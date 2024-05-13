Дети могут "прикупить" стаж родителям для пенсии: как это сделать

Украинцы могут "купить" страховой стаж онлайн через портал Пенсионного фонда Украины, определяя размер и периодичность оплаты самостоятельно.

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Пенсии в Украине – как докупить страховой стаж / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Украинцы могут "докупить" страховой стаж через Интернет - через портал Пенсионного фонда, определяя размер и периодичность оплаты самостоятельно. Об этом идет речь на правительственном портале.

Независимо от того, работает ли человек за границей, достиг ли предпенсионного возраста ‒ данная услуга доступна всем лицам, которые желают увеличить будущую пенсию.

Как можно докупить стаж для пенсии

Для начала нужно заключить договор с ПФУ ‒ это можно сделать онлайн через сайт организации. Причем человек самостоятельно сможет определить периодичность и размер оплаты:

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войдите в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, Действие подписи или системы GOV.ID.;

выберите раздел "Коммуникация по ПФУ", затем нажмите "Договор на добровольное участие";

внесите персональные данные лица, в пользу которого вы хотите вносить взносы (ФИО, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения);

если вы платите за себя, нажмите "Желаю платить взносы за себя" и укажите необходимую информацию;

дайте согласие на обработку данных и подтвердите внесенные данные;

подпишите договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Подписать и оплатить";

уплатите взносы, выбрав удобный для вас способ: через портал Portmone либо платежное поручение.

Кто может "докупить стаж"

"Докупить" стаж могут застрахованные и незастрахованные лица старше 16 лет, относящиеся к определенным категориям. А именно:

трудоустроены за границей, однако хотят получать пенсию в Украине;

предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;

с низким уровнем официального дохода, желающих увеличить размер пенсии в будущем.

делать взносы можно как за себя, так и за другого человека, если он не является пенсионером.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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