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"Обнадеживающие новости": в Укрэнерго сказали, будут ли выключать завтра свет

Руслана Заклинская
17 мая 2024, 20:54
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Ситуация в энергосистеме крайне изменчива, поэтому украинцам следует использовать электроэнергию экономно, подчеркнули в ДТЭК.
'Обнадеживающие новости': в Укрэнерго сказали, будут ли выключать завтра свет
В Укрэнерго сообщили, будут ли отключать свет в субботу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

В субботу, 18 мая, бытовым потребителям не планируют отключать электроэнергию. Однако графики ограничений будут применять для промышленности. Об этом сообщило "Укрэнерго" и ДТЭК.

"Обнадеживающие новости. На субботу, предварительно, ограничения электричества не запланированы", - заявили в ДТЭК.

В то же время в компании предупредили, что ситуация в энергосистеме крайне изменчива, и призвали украинцев использовать электроэнергию экономно.

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"По всей территории Украины с 19:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются", - сообщили в "Укрэнерго".

По словам компании, "Укрэнерго" лишь сообщает временные границы, в которые действуют графики почасовых отключений. Поэтому ограничение потребления электроэнергии возможно при превышении регионом определенных лимитов. Информацию о применении отключений в вашем регионе можно найти в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго и на страницах в соцсетях.

"Причина ограничений - последствия пяти ракетно-дронных атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта. Из-за повреждений украинские электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до атак", - пояснили в "Укрэнерго".

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, 14 мая в Украине зафиксировали серьезный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и роста потребления. Поэтому энергетики ввели аварийные отключения во всех регионах Украины.

Как сообщал Главред, Трипольская и Змиевская ТЭС подверглись разрушениям на 80% в результате атак РФ, сообщил технический директор "Центрэнерго" Евгений Гарькавый. Их восстановление займет 1,5-2 месяца, но самая большая проблема - это уничтоженное и дорогостоящее оборудование.

Вечером 15 мая в Украине снова ввели аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей из-за дефицита мощностей на электростанциях. В четверг, 16 мая, также ввели стабилизационные отключения света.

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