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Ситуация на поле боя могла быть кардинально иной: Кулеба назвал "виновных"

Юрий Берендий
18 мая 2024, 18:27
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Кулеба отметил, что если бы Украина получала бы больше военной помощи от стран-партнеров, то украинские военные могли бы эффективнее действовать на фронте.
Ситуация на поле боя могла быть кардинально иной: Кулеба назвал 'виновных'
Кулеба назвал "виновных" в неудачах Украины на фронте / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Виновными за неудачи Украины на фронте являются все страны, делающие недостаточно для поддержки украинских военных. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналистов о том, обвиняет ли он США в том, что из-за задержки военной помощи российские войска смогли воспользоваться дефицитом снарядов и техники и продвинуться на фронте. Об этом сообщает сообщает сообщает CNN.

"Я благодарен всем, но я обвиняю каждого, кто делает недостаточно", - сказал Кулеба, выступая в режиме видеоконференции на конференции Леннарта Мэри в Таллинне, Эстония,

Аналитики утверждают, что Россия была готова к задержке западной военной помощи Украине и воспользовалась этим в своих интересах. В то же время Кулеба охарактеризовал нынешнюю ситуацию на фронте как "жесткую".

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"Россия сильна, мы страдаем от недостаточных поставок военной помощи, которые мы вынуждены компенсировать героизмом и самопожертвованием наших солдат. Поэтому основной месседж остается неизменным: присылайте нам все. Потому что мы доказали за эти два года, что когда у наших солдат есть все необходимое, мы достигаем успеха, а когда у нас нет всего необходимого, мы не достигаем успеха", - сообщил Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что ход боев в Украине мог бы быть кардинально другим, если бы страны-союзники оказывали больше помощи.

Кулеба привел в пример Эстонию, которая выделяет 1% своего ВВП на военную помощь Украине. По словам главы МИД, если бы другие страны последовали примеру Эстонии, это позволило бы изменить ситауацию на фронте.

Он также добавил, что Украина будет упорно работать над планом А, который заключается в продолжении и наращивании поддержки для победы.

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Помощь для Украины - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина обратилась к США с просьбой разрешить использовать американское оружие для ударов по территории России. Также Киев попросил администрацию президента США Джо Байдена помочь определить цели в РФ, по которым можно наносить удары собственным оружием. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей оборонного ведомства.

Соединенные Штаты готовят новую партию оружия и военной техники для Украины, о чем 16 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 15 мая на брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что США выделяют Украине 2 миллиарда долларов финансовой помощи, которую планируют потратить на оружие через фонд оборонной промышленности. Эти средства станут инвестицией в военно-промышленный комплекс Украины, а также могут быть использованы для закупки оружия в других странах.

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