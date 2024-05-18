Россияне вторые сутки непрерывно штурмуют Часов Яр колоннами танков и БМП

В ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на всей линии фронта произошло 116 боевых столкновений.

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Ситуация на фронте ухудшается / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, ОК "Запад"

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска вторые сутки подряд штурмуют Часов Яр в Донецкой области с помощью техники. В ходе боев ВСУ удается уничтожать технику врага.

В сводке Генштаба ВСУ отмечают, что вторые сутки подряд в направлении населенного пункта Новый противник широко применяет бронетехнику.

"Так, за прошедшие сутки российские подразделения двумя танками и 21 боевой машиной пехоты пытались вклиниться в наш боевой порядок, но понесли потери и отступили", - говорится в сводке Генштаба. видео дня

Уже сегодня россияне задействовали танк, две БМП и два бронеавтомобиля "Тигр". В ходе боя украинские защитники уничтожили танк и две БМП, противник снова отступил.

За прошедшие сутки на всей линии фронта произошло 116 боевых столкновений. С начала этих суток произошло уже 22 боевых столкновения, некоторые из них еще продолжались по состоянию на 13:00.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ "приземлили" два российских самолета и один вертолет. Согласно сводке Генштаба, за минувшие сутки украинские военные обезвредили 1410 оккупантов и уничтожили более 180 единиц вражеской техники, в том числе 18 танков и 14 боевых бронированных машин.

В ВСУ назвали главную цель оккупантов в Часовом Яру. Оккупанты агрессора России настроены и в дальнейшем штурмовать город, у них преимущество в определенных компонентах, сказал военнослужащий Роман Гасько. Интенсивность боев уже длительное время остается достаточно высокой, темпы не снижаются.

Военные рассказали о еще одном горячем направлении на фронте. На Покровском направлении в районе Очеретино ВСУ удалось остановить продвижение россиян. Однако в ближайшем месяце возможно подтягивание врагом подразделений и попытка прорвать Часов Яр.

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