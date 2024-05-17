Битва за Часов Яр вышла на пик: в ВСУ назвали главную цель оккупантов

Оккупанты агрессора России настроены и дальше штурмовать город, у них преимущество в определенных компонентах, сказал военнослужащий Роман Гасько.

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Войска РФ штурмут Часов Яр, они хотят захватить всю Донецкую область - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Битва за Часов Яр вышла на пик. Оккупанты продолжают свои попытки захватить город. У них достаточное количество боеприпасов и численности личного состава. Целью россиян остается захват всей Донецкой области. Об этом заявил спикер 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины Роман Гасько.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что битва за Часов Яр продолжается, боевые действия в разгаре.

"Ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной и сложной. Враг не прекратил своих попыток по взятию города. Соответственно, битва за Часов Яр сейчас в разгаре. Каждый день возникают боестолкновения, новые попытки, контрудары. Все очень динамично. Битва продолжается и она, наверное, сейчас на своем пиковом уровне", - отметил военный. видео дня

Как утверждает военнослужащий, интенсивность боев уже длительное время остается достаточно высокой. Темпы не снижаются, поскольку у врага достаточно боеприпасов и личного состава. У россиян преимущество в некоторых компонентах, что позволяет им продолжать штурмовать город.

Также он добавил, что войска РФ в ходе боев за Часов Яр постоянно меняют тактику.

"Изменение тактики и постоянные перегруппировки происходят все время, потому что враг усваивает хорошо уроки из каждой битвы, которую проводит, вносит коррективы в свою деятельность и на тех или иных направлениях подбирает различные способы для ведения своих действий. Соответственно, тактические ходы как с нашей стороны, так и их, постоянно меняются", - добавил Роман Гасько и подчеркнул, что оккупация Донецкой области остается одной из главных задач оккупантов.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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Часов Яр – основное направление удара в рамках весеннее-летнего наступления России, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. Оккупанты будут давить и на других направлениях, чтобы мешать ВСУ усилиться в городе и на сложных участках фронта.

Ситуация в Часовом Яру вызывает беспокойство, сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. Есть угроза оккупации города. Если войска РФ захватят Часов Яр, они выйдут на последние крупные города Донецкой области, которые держат ВСУ.

Без контроля над Часовым Яром невозможно продвижение на Константиновском и Краматорском направлениях, отметил представитель 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников. Именно поэтому оккупанты активно штурмуют город.

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