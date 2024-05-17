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РФ пытается ослабить ВСУ по всему фронту: Зеленский о наступлении на Харьковщине

Руслана Заклинская
17 мая 2024, 22:11
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Задача Украины - сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать фронт и дипломатию, подчеркнул президент Украины.
РФ пытается ослабить ВСУ по всему фронту: Зеленский о наступлении на Харьковщине
РФ хочет показать, что якобы определяет ход войны / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Офис президента Украины

Наступление российских оккупантов на Харьковскую область имеет целью ослабить Силы обороны Украины по всему фронту. Задача ВСУ - сорвать попытку России расширить войну. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Фактически вся Харьковская операция оккупанта сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту и одновременно к попытке укрепить его пропаганду - пропаганду, направленную и на мировых лидеров", - сказал глава государства.

По его словам, Россия стремится создать впечатление, что именно она определяет дальнейший ход войны.

видео дня

"Наша задача - сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать и фронт, и нашу дипломатию - то, как мы приближаем справедливый мир", - подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

"Харьковские направления: Волчанск, Липцы, Купянск. Мы сдерживаем российское давление. Спасибо каждой бригаде, каждому подразделению. Неизменное внимание и Донецким направлениям, прежде всего Покровскому - там сейчас наиболее жестко, наибольшее количество боев", - добавил Зеленский.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".

Наступление России на Харьковщине - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы у Украины было достаточно систем противовоздушной обороны, российская оккупационная армия не могла бы штурмовать Харьковскую область. Он также отметил, что отсутствие решений о передаче нового оружия привело к трудностям для защитников Украины.

Также в материале The Washington Post отмечается, что повторное наступление РФ на Харьковскую область является более жестким, чем предыдущее. Территория, которую Россия захватила в последние недели, примерно равна той, которую Украина отвоевала во время весеннего контрнаступления 2023 года.

Как сообщал Главред, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российских войск на севере Харьковской области. Зеленский сообщил, что оккупанты продвинулись вглубь Украины на 10 километров, но на некоторых направлениях их продвижения не было. Главная цель врага - город Волчанск.

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