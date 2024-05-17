РФ пытается ослабить ВСУ по всему фронту: Зеленский о наступлении на Харьковщине

Задача Украины - сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать фронт и дипломатию, подчеркнул президент Украины.

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РФ хочет показать, что якобы определяет ход войны / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Офис президента Украины

Наступление российских оккупантов на Харьковскую область имеет целью ослабить Силы обороны Украины по всему фронту. Задача ВСУ - сорвать попытку России расширить войну. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Фактически вся Харьковская операция оккупанта сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту и одновременно к попытке укрепить его пропаганду - пропаганду, направленную и на мировых лидеров", - сказал глава государства.

По его словам, Россия стремится создать впечатление, что именно она определяет дальнейший ход войны.

видео дня

"Наша задача - сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать и фронт, и нашу дипломатию - то, как мы приближаем справедливый мир", - подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

"Харьковские направления: Волчанск, Липцы, Купянск. Мы сдерживаем российское давление. Спасибо каждой бригаде, каждому подразделению. Неизменное внимание и Донецким направлениям, прежде всего Покровскому - там сейчас наиболее жестко, наибольшее количество боев", - добавил Зеленский.

Наступление России на Харьковщине - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы у Украины было достаточно систем противовоздушной обороны, российская оккупационная армия не могла бы штурмовать Харьковскую область. Он также отметил, что отсутствие решений о передаче нового оружия привело к трудностям для защитников Украины.

Также в материале The Washington Post отмечается, что повторное наступление РФ на Харьковскую область является более жестким, чем предыдущее. Территория, которую Россия захватила в последние недели, примерно равна той, которую Украина отвоевала во время весеннего контрнаступления 2023 года.

Как сообщал Главред, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российских войск на севере Харьковской области. Зеленский сообщил, что оккупанты продвинулись вглубь Украины на 10 километров, но на некоторых направлениях их продвижения не было. Главная цель врага - город Волчанск.

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