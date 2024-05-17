Не попытка занять Харьков: Washington Post назвал цель оккупантов в области

Агрессор Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "занятия Харькова". Однако оккупанты могут пойти и на действия большего масштаба.
В материале The Washington Post старший научный сотрудник программы по России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот высказала мнение, согласно которому "Россия рассматривает это (наступление) как ограниченное вторжение в "буферную зону", а не как попытку сразу занять весь Харьков".
При этом она полагает, что действия оккупантов могут быть "первой фазой более масштабного долгосрочного плана".
Как предполагают журналисты, так называемая буферная зона может создаваться оккупантами, чтобы не было ответных ударов по их позициям в Белгородской области.
Главная цель России – не Харьков
Также эксперт считает, что ключевой целью врага остается оккупация Донецкой области.
"Примечательно, что Москва не вывела войска из Донецка, чтобы поддержать новое наступление в Харькове", - заявила эксперт.
Ситуация на севере Харьковской области – главные новости по теме:
Силы обороны Украины на Харьковском направлении отбили вражескую атаку в районе населенного пункта Старица. Армия укрепляет оборону в приграничных районах.
"На Харьковском направлении отбита вражеская атака в районе села Старица. Захватчики задействовали авиацию - били по районам Гарбузовки и Белого Колодезя. Наши войска оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины", - сказано в сводке Генштаба ВСУ на 14:03 17 мая.
Зона активных боев расширена на 70 км, войска РФ продолжают наступать в Харьковской области, сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, оккупанты хотят выйти к Белому Колодезю, чтобы зайти в тыл украинской группировке войск.
Украине нужно предоставить дальнобойное оружие для защиты Харьковщины, сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, ситуация в регионе "очень драматичная".
Наступление России 2024 – бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".
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