Не попытка занять Харьков: Washington Post назвал цель оккупантов в области

Российские оккупанты продолжают придерживаться своей ключевой "цели" не в Харьковской области, а в другом регионе Украины, пишут журналисты.

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Войска РФ пока не рассматривают вариант с занятием Харькова - WP / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ua.depositphotos.com

Агрессор Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "занятия Харькова". Однако оккупанты могут пойти и на действия большего масштаба.

В материале The Washington Post старший научный сотрудник программы по России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот высказала мнение, согласно которому "Россия рассматривает это (наступление) как ограниченное вторжение в "буферную зону", а не как попытку сразу занять весь Харьков".

При этом она полагает, что действия оккупантов могут быть "первой фазой более масштабного долгосрочного плана".

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Как предполагают журналисты, так называемая буферная зона может создаваться оккупантами, чтобы не было ответных ударов по их позициям в Белгородской области.

Главная цель России – не Харьков

Также эксперт считает, что ключевой целью врага остается оккупация Донецкой области.

"Примечательно, что Москва не вывела войска из Донецка, чтобы поддержать новое наступление в Харькове", - заявила эксперт.

Ситуация на севере Харьковской области – главные новости по теме:

Силы обороны Украины на Харьковском направлении отбили вражескую атаку в районе населенного пункта Старица. Армия укрепляет оборону в приграничных районах.

"На Харьковском направлении отбита вражеская атака в районе села Старица. Захватчики задействовали авиацию - били по районам Гарбузовки и Белого Колодезя. Наши войска оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины", - сказано в сводке Генштаба ВСУ на 14:03 17 мая.

Зона активных боев расширена на 70 км, войска РФ продолжают наступать в Харьковской области, сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, оккупанты хотят выйти к Белому Колодезю, чтобы зайти в тыл украинской группировке войск.

Украине нужно предоставить дальнобойное оружие для защиты Харьковщины, сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, ситуация в регионе "очень драматичная".

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