УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зона активных боев расширена на 70 км: Сырский сделал заявление о ситуации на фронте

Андрей Ганчук
17 мая 2024, 11:49обновлено 17 мая, 12:31
842
Российские оккупанты начали свое наступление раньше, чем планировали, однако им не удалось прорвать оборону Украины, сказал Александр Сырский.
Харьковщина, Сырский
Войска России будут пытаться выйти к Белому Колодезю в Харьковской области - Сырский / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Telegram-канал А. Сырского

Войска агрессора России расширили зону активных боевых действий на восточном фронте почти на 70 километров. Враг атакует в направлении Стрелечья-Липцы в Харьковской области и пытается захватить Волчанск, чтобы выйти к Белому Колодязю и развернуть наступление в тыл украинских войск. Оккупанты пытаются заставить украинцев применить дополнительное количество бригад из резерва. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В своем Telegram-канале он рассказал, что ситуация на востоке Украины усложнилась. Россияне наступают на севере Харьковщины.

Что происходит в Харьковской области

"В связи с осложнением ситуации на востоке Украины несколько дней подряд работаю в частях, которые ведут боевые действия на Харьковщине. Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва.

видео дня

Основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья - Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл наших войск", - сказал Сырский.

Военачальник акцентировал внимание на том, что для наступления на севере Харьковщины РФ создала и серьезно усилила оперативно-тактическую группировку войск Север. В ее состав вошли боевые части 6 армии, а также 11 и 44 армейских корпусов.

Что известно о городе Волчанск?

Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей.

В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

Войска РФ не прорвали оборону Украины

По его словам, наступление России началось раньше, чем ожидалось. Однако противник не прорвал оборону.

"Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, однако ему не удалось прорвать нашу оборону", - отметил Сырский.

Что ожидает Украину на поле боя

Сырский акцентировал внимание на том, что ожидаются тяжелые бои. Враг тоже ведет свою подготовку. Нельзя допустить дальнейшего продвижения оккупантов.

"Впрочем, мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится.

В таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл по разным направлениям.

Конечно, мы должны максимально эффективно использовать наше преимущество в ударных БПЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и точным огнем артиллерии", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Командование ВСУ предпринимает действия

По словам Сырского, проводится перегруппировка войск и упрощение системы обеспечения. Главком поработал в бригадах, которые ведут боевые действия на Харьковщине и защищают Волчанск. Приняты необходимые для обороны решения.

"Объехал и проверил все готовящиеся к обороне части на Сумском направлении. Регулярно докладываю Президенту Украины о ситуации и ходе выполнения указанных задач. Ощутимо, что руководство областных военных администраций оказывает максимальную помощь командующим и командирам частей в решении всех проблемных вопросов.

Харьковчане и жители Харьковской области активно подключаются и помогают Силам обороны всем чем могут", - подчеркнул Александр Сырский.

Ситуация на севере Харьковской области – главные новости:

Силы обороны работают над тем, чтобы сорвать планы оккупантов установить контроль над всей Донецкой областью и частью Харьковщины, сообщили в сводке Генштаба ВСУ на 11:20 17 мая.

"На Харьковском направлении продолжается одно боевое столкновение в районе населенного пункта Старица. Ситуация в населенном пункте Волчанск – контролируемая. Продолжаются мероприятия по усилению наших оборонных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях", - объяснили ситуацию в войсках.

ВСУ проводят зачистки на севере Волчанска и не дают оккупантам там закрепиться, сказал спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий. По его словам, за прошедшие 24 часа на Харьковском направлении было 11 боевых столкновений. Активные бои шли в районах Липцев, Старицы и Волчанска.

Армия Украины стабилизировала ситуацию с наступлением войск РФ на севере Харьковщины, сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты продвинулись вглубь на 10 километров.

"Главное на сегодня - нашими Силами обороны ситуация стабилизирована... На сегодня наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения - 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения - и не было", - сказал глава государства.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Сырский война России и Украины
Реклама

Главное за день

Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией

Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией

13:24 Политика
Атаки украинских дронов на Крым и Россию становятся интереснее

Атаки украинских дронов на Крым и Россию становятся интереснее

12:40 Мнения
Потепление с дождями: синоптик предупредил о резких изменениях в погоде

Потепление с дождями: синоптик предупредил о резких изменениях в погоде

12:18 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

У кого Пугачева отбила Галкина в начале нулевых - названо имя известной ведущей 70607

У кого Пугачева отбила Галкина в начале нулевых - названо имя известной ведущей

Налетят дожди с грозами: синоптик предупредила об опасной погоде и назвала даты 16650

Налетят дожди с грозами: синоптик предупредила об опасной погоде и назвала даты

Кто не подлежит мобилизации по новому закону: все категории и объяснения юриста 13859

Кто не подлежит мобилизации по новому закону: все категории и объяснения юриста

Мухарский рассказал, что покойный Кива делал с его женой-путинисткой Снежаной Егоровой 9596

Мухарский рассказал, что покойный Кива делал с его женой-путинисткой Снежаной Егоровой

Последние новости

13:24

Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией

13:24

Известный телеведущий удивил похудением на 20 килограммВидео

13:13

Бронирование от мобилизации: в Украине изменили правила

13:08

Фицо на грани жизни и смерти: Орбан рассказал, в каком состоянии премьер Словакии

12:43

"Мама нашла уже мертвым": Наталка Карпа рассказала о потери возлюбленного

Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана ТрампаВойна с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа
12:40

Атаки украинских дронов на Крым и Россию становятся интереснеемнение

12:18

Потепление с дождями: синоптик предупредил о резких изменениях в погоде

12:17

Партнеры этого боятся: Зеленский рассказал, что тормозит завершение войны

12:13

Шаман научил стучать в бубен: рецензия на фильм "Пробивной чувак"

Реклама
11:49

Зеленский объяснил, почему оккупантам удалось прорвать границу на Харьковщине

11:49

Зона активных боев расширена на 70 км: Сырский сделал заявление о ситуации на фронте

11:46

Церковный праздник 18 мая: что категорически запрещено делать в этот день

11:45

"А живет со мной вдвоем": российский артист пытается увести Пугачеву у Галкина

11:27

Мощное пламя разгорится и в дождь, и в снег: как разжечь костер для шашлыкаВидео

11:25

Войска РФ не остановятся: в НАТО раскрыли планы Путина против Украины

11:24

Из-за Киркорова погиб человек: Успенская сдала скандального певца

11:17

Слизни даже не будут приближаться к огороду: какие 2 средства надо оставить на грядкахВидео

11:12

Ситуация на Харьковщине стабилизирована: Зеленский назвал главную цель оккупантов

11:03

Прорвали линию обороны, "но": Зеленский назвал темп наступления врага в Харькове

10:51

Китайский гороскоп на завтра 18 мая: Свиньям - стресс, Быкам - необдуманный поступок

Реклама
10:48

Бои за Волчанск: ВСУ проводят зачистку и не дают врагу закрепиться - Генштаб

10:30

Битва за Часов Яр вышла на пик: в ВСУ назвали главную цель оккупантов

10:11

Когда отменят графики отключения света: в "Укрэнерго" назвали два условия

10:11

Состояние тяжелое: дочь Анастасии Заворотнюк мчит к больной матери - СМИ

09:45

Не Пугачева: в РФ нашли родственницу певицы, на которую очень похожа ее дочь Лиза

09:39

РФ усилила обстрелы Харькова: в ISW объяснили, почему ВСУ сложно прикрыть город

09:29

В Пентагоне ответили, может ли Украина бить по РФ американским оружием

09:26

Гороскоп на завтра 18 мая: Львы - будут на вершине, Водолеям - возможность всей жизни

09:23

Как обновить данные в ТЦК: электронный кабинет и наказание для уклонистовВидео

09:19

Оккупанты изменили тактику в Волчанске: местных жителей убивают и допрашивают в подвалах

08:53

ВСУ "приземлили" два российских самолета и один вертолет

08:16

РФ ночью ударила дронами по Украине: сколько удалось сбить

08:10

Пазл осеннего прекращения огнямнение

07:52

Севастополь и Балаклава - без света: что известно о ночной "бавовне" в Крыму

07:11

В РФ прогремело более 35 взрывов: из-за атаки дронов загорелся порт, нефтебаза и НПЗВидео

07:10

Найти ошибку за 6 секунд сможет только самый внимательный: лучший способ проверить себя

06:10

Что из себя представляет ПВО в Крымумнение

05:32

Путин хочет договориться о мире, но не с Украиной: Маломуж раскрыл детали

05:05

Почему оккупанты зациклились на Волчанске и какая их настоящая цель - эксперт

04:30

Предательница Наташа Королева срочно покинула Москву вместе с мужем - причина

Реклама
04:00

Фокус-покус: Иллюзиониста Копперфильда обвинили домогательствах

03:28

Пятен от воды больше не будет: чем нужно натереть кран - уникальный методВидео

02:20

Сколько можно хранить семена: стоит знать срок годности для каждого растения

01:43

Горела стоянка самолетов и склад топлива: появились снимки аэродрома "Бельбек" после атакиФото

01:30

Беннифер идут ко дну: Джей Ло и Аффлек как никогда близки к разводу - причина

00:00

Харьков массово атаковали вражеские "Шахеды": есть попадания, возник пожар

16 мая, четверг
23:39

ВСУ тысячами уничтожают оккупантов: генерал сказал, сможет ли РФ окружить Харьков

23:09

Будут большие потери, но РФ не остановится: в НАТО сказали, прорвут ли россияне фронт

22:53

СМИ: в НАТО близки к отправке в Украину инструкторов, это "размоет" красные линии

22:50

Стыдится даже фамилии: дочь Анастасии Волочковой отреклась от матери

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять