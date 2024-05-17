Зона активных боев расширена на 70 км: Сырский сделал заявление о ситуации на фронте

Российские оккупанты начали свое наступление раньше, чем планировали, однако им не удалось прорвать оборону Украины, сказал Александр Сырский.

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Войска России будут пытаться выйти к Белому Колодезю в Харьковской области - Сырский / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Telegram-канал А. Сырского

Войска агрессора России расширили зону активных боевых действий на восточном фронте почти на 70 километров. Враг атакует в направлении Стрелечья-Липцы в Харьковской области и пытается захватить Волчанск, чтобы выйти к Белому Колодязю и развернуть наступление в тыл украинских войск. Оккупанты пытаются заставить украинцев применить дополнительное количество бригад из резерва. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В своем Telegram-канале он рассказал, что ситуация на востоке Украины усложнилась. Россияне наступают на севере Харьковщины.

Что происходит в Харьковской области

"В связи с осложнением ситуации на востоке Украины несколько дней подряд работаю в частях, которые ведут боевые действия на Харьковщине. Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва.

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Основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья - Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл наших войск", - сказал Сырский.

Военачальник акцентировал внимание на том, что для наступления на севере Харьковщины РФ создала и серьезно усилила оперативно-тактическую группировку войск Север. В ее состав вошли боевые части 6 армии, а также 11 и 44 армейских корпусов.

Что известно о городе Волчанск? Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей. В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

Войска РФ не прорвали оборону Украины

По его словам, наступление России началось раньше, чем ожидалось. Однако противник не прорвал оборону.

"Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, однако ему не удалось прорвать нашу оборону", - отметил Сырский.

Что ожидает Украину на поле боя

Сырский акцентировал внимание на том, что ожидаются тяжелые бои. Враг тоже ведет свою подготовку. Нельзя допустить дальнейшего продвижения оккупантов.

"Впрочем, мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится.

В таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл по разным направлениям.

Конечно, мы должны максимально эффективно использовать наше преимущество в ударных БПЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и точным огнем артиллерии", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Командование ВСУ предпринимает действия

По словам Сырского, проводится перегруппировка войск и упрощение системы обеспечения. Главком поработал в бригадах, которые ведут боевые действия на Харьковщине и защищают Волчанск. Приняты необходимые для обороны решения.

"Объехал и проверил все готовящиеся к обороне части на Сумском направлении. Регулярно докладываю Президенту Украины о ситуации и ходе выполнения указанных задач. Ощутимо, что руководство областных военных администраций оказывает максимальную помощь командующим и командирам частей в решении всех проблемных вопросов.

Харьковчане и жители Харьковской области активно подключаются и помогают Силам обороны всем чем могут", - подчеркнул Александр Сырский.

Ситуация на севере Харьковской области – главные новости:

Силы обороны работают над тем, чтобы сорвать планы оккупантов установить контроль над всей Донецкой областью и частью Харьковщины, сообщили в сводке Генштаба ВСУ на 11:20 17 мая.

"На Харьковском направлении продолжается одно боевое столкновение в районе населенного пункта Старица. Ситуация в населенном пункте Волчанск – контролируемая. Продолжаются мероприятия по усилению наших оборонных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях", - объяснили ситуацию в войсках.

ВСУ проводят зачистки на севере Волчанска и не дают оккупантам там закрепиться, сказал спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий. По его словам, за прошедшие 24 часа на Харьковском направлении было 11 боевых столкновений. Активные бои шли в районах Липцев, Старицы и Волчанска.

Армия Украины стабилизировала ситуацию с наступлением войск РФ на севере Харьковщины, сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты продвинулись вглубь на 10 километров.

"Главное на сегодня - нашими Силами обороны ситуация стабилизирована... На сегодня наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения - 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения - и не было", - сказал глава государства.

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