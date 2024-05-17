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Дальнобойное оружие для защиты Харьковщины: в Германии сделали заявление

Андрей Ганчук
17 мая 2024, 15:08
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Ситуация на севере Харьковской области остается "очень драматичной", Украине нужно оружие для защиты, сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Бербок, войска РФ
Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы перебить логистику войскам России - Бербок / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Украине нужно больше вооружений дальнего радиуса действия, чтобы отразить наступление войск агрессора России на севере Харьковской области. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Как сообщает Reuters, она назвала ситуацию на севере Харьковщины "очень драматичной" и считает, что важно предоставить ВСУ вооружения,

В Германии вдруг призвали дать Украине дальнобойное оружие, "которое можно будет использовать на средних и дальних дистанциях", чтобы защитить Харьков и отрезать российские логистические маршруты.

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"Мы также работаем над этим с другими партнерами", - подчеркнула Анналена Бербок.

Ракета Taurus
Кратко о ракете Taurus / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus для Украины – главные новости по теме:

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против поставок ракет Taurus Украине. По его словам, такое решение могло бы втянуть немецкое государство в конфликт с агрессором Россией.

Шольц ветирует поставки Украине дальнобойных Taurus, поскольку опасается ядерных угроз России, считает президент Владимир Зеленский. Впрочем, такое решение, как полагает Зеленский, не является прагматичным.

В начале мая Шольц неудачно "пошутил" о ракетах Taurus для Украины. В частности, канцлер сказал, что "доверяет своим друзьям", однако "не стал бы каждому из них давать оружие".

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