Шольц с сарказмом высказался насчет требований Украины о поставках Taurus - Bild

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что "нельзя давать оружие даже тем, кого считаешь друзьями".

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Шольц глупо пошутил насчет поставок Taurus Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Канцлер Германии Олаф Шольц угодил в публичный конфуз ‒ во время встречи с жителями города Люнебург (ганзейского населенного пункта в федеральной земле Нижняя Саксония). Об этом пишет немецкое издание Bild.

Горожане прямо спросили Шольца, почему официальный Берлин на данный момент так и не запустил поставки официальному Киеву немецких дальнобойных ракет Taurus. Тот в ответ не придумал ничего лучше, чем отшутиться.

"Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, словно между друзьями: "Ты что, мне не доверяешь?" Конечно, я доверяю моему другу. Но я бы не стал давать каждому все оружие", – сказал Шольц и немедленно захохотал.

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В ответ журалист Bild Юлиан Левенич прямо назвал ответ Шольца "невкусной шуткой за счет украинцев".

"Шольца веселит собственная шутка — в то время как украинцы ежедневно сталкиваются со смертью от российских ракет и очень надеются на Taurus, чтобы перерезать Путину пути снабжения. Эффект от этого выступления: канцлер снова "разносит" украинцев. Хотя видит в них друзей. Но, очевидно, не доверяет им настолько, чтобы поставить нужное им оружие", — написал он.

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Передача ракет Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против предоставления Украине ракет Taurus, утверждая, что это может втянуть Германию в войну.

Партнеры Шольца в правительственной коалиции подталкивают канцлера отказаться от противодействия передачи крылатых ракет Taurus Украине. Однако Шольц обеспокоен возможным использованием ракет против России и опасается размещения немецких солдат в Украине, что сделает их участниками войны.

Немецкая оппозиция ХДС/ХСС требует объяснений от канцлера Олафа Шольца относительно его выводов о передаче Украине ракет Taurus, которые, по его словам, могут втянуть Германию в войну с Россией. Парламентарии хотят выяснить, как канцлер пришел к таким выводам без подтверждений от военных или производителя ракет.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона об обмене крылатыми ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить дальнобойное оружие.

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