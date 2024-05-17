Зеленский объяснил, почему оккупантам удалось прорвать границу на Харьковщине

Если бы у Украины было достаточно западных систем противовоздушной обороны, то российская оккупационная армия не смогла бы штурмовать Харьковскую область. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 17 мая.
"Пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, защитникам Украины было "непросто" из-за 8-месячной паузы в принятии решений партнерами о передаче нового оружия Украине.
Зеленский подчеркнул, что до "бетонной линии обороны" враг не дошел. Оккупантам удалось добраться только до первой линии. По ее словам, ее построили военные под постоянным огнем врага.
"Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная - не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов", - рассказал президент.
Бои на Харькрвщине 2024 - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 17 мая заявил, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российских войск на севере Харьковской области. Глубже всего оккупанты продвинулись вглубь Украины на 10 километров. На некоторых направлениях продвижения РФ не было. Главная цель врага - это город Волчанск, сказал Зеленский.
17 мая представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий сообщил, что защитники Украины осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска Харьковской области, не давая противнику закрепиться.
Тем временем глава Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что российские оккупанты начали брать в плен и допрашивать гражданских местных жителей в городе Волчанск. Известно об удерживании оккупантами в подвалах около 40 человек.
Также оккупанты усилили обстрелы Харькова и области. Силы обороны Украины пока не могут снизить количество атак врага, поскольку Запад не позволяет использовать свои установки противовоздушной обороны во вражеском воздушном пространстве.
Наступление России 2024 – бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".
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