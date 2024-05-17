РФ усилила обстрелы Харькова: в ISW объяснили, почему ВСУ сложно прикрыть город

Российские оккупанты усилили обстрелы Харькова и области. Силы обороны Украины пока не могут снизить количество атак врага, поскольку Запад не позволяет использовать свои установки противовоздушной обороны во вражеском воздушном пространстве. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.
В сводке ISW говорится о том, что самолеты ВКС РФ наносят удары по Харькову и области, не покидая своего воздушного пространства. Для защиты ВСУ нужно бить именно по ним.
Оккупанты в течение последних недель стали чаще обстреливать город и окрестности планирующими бомбами и ракетами различных типов. Они хотят ухудшить защиту Сил обороны и заставить местных жителей уехать.
Как сдержать войска РФ в воздухе
По мнению аналитиков, для защиты Харькова нужно достаточное покрытие противовоздушной обороны. Решить вопрос можно в том случае, если западный мир позволит Украине применять системы ПВО иностранных партнеров для перехвата вражеских самолетов в воздушном пространстве России.
"Россия использует российское воздушное пространство как убежище для ударов по Харьковской области из-за запрета на использование предоставленных Западом систем для нанесения ударов по целям в России", - подчеркнули в Институте изучения войны.
Наступление России 2024 – бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".
Ситуация в Харькове – главные новости по теме:
Войска России в ночь на 16 мая ударили по Харькову и Харьковскому району. Также стало известно, что за два дня до этого оккупанты попали в экономический университет – ХНЭУ имени С. Кузнеца. Враг применил бомбу УМПБ Д-30.
В ночь на 17 мая в Харькове прогремела серия взрывов. Российские ударили по городу беспилотниками Shahed. В Холодногорском районе города было зафиксировано попадание. Был пожар.
Президент Владимир Зеленский пояснил, как можно отбиться от атак РФ на Харьков: по его словам, для обороны города в воздухе нужны как минимум две системы ЗРК Patriot. Задержка помощи от США негативно повлияла на ситуацию на севере Харьковской области.
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