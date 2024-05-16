РФ обстреляла Харьков: авиаударом повреждено здание университета

Во время атаки на Харьков 14 мая россияне повредили корпуса Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца.

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Оккупанты нанесли удары по Харькову / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

В ночь на 16 мая в Харькове прогремели взрывы. Российские оккупанты снова нанесли удар по городу.

"В городе очень громко. Будьте осторожны!", - написал после полуночи в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковскому району.

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Тем временем стало известно, что во время атаки на Харьков 14 мая россияне повредили корпуса Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца.

Гвара Медиа пишет, что оккупанты нанесли удар по учебному заведению бомбой УМПБ Д-30. Пострадали аудитории университета и витражи в одном из зданий учебного заведения.

В Харькове поврежден ХНЭУ / Фото: gwaramedia.com

В Харькове повреждено здание ХНЭУ / Фото: gwaramedia.com

"Начались взрывы, где-то вблизи три было. На меня полетели стекла и осколки. Был очень мощный взрыв и повыносило все", - рассказала заместитель декана факультета Международной экономики и предпринимательства ХНЭУ Елена Кот.

Сколько учебных заведений на Харьковщине повредила РФ По данным Министерства образования и науки Украины, по состоянию на 25 апреля 2024 года страна-агрессор Россия повредила 31 учреждение высшего образования (всего в Украине – 107) и 36 заведений профессионального предвысшего образования (по стране – 137) в Харьковской области. Таким образом около трети всех повреждений вузов приходятся на Харьковскую область. Всего в регионе 69 образовательных учреждений разрушены и 705 - повреждены, пишет Гвара Медиа. Больше всего среди высших учебных заведений города пострадал Харьковский национальный университет имени Василия Каразина. В университете почти полностью разрушены пять объектов, еще 28 - подверглись разрушениям различной степени: два общежития, три учебных корпуса, спортивный комплекс. Во многих зданиях университета повреждены крыши, фасады, выбиты окна и двери, внутренние коммуникации. Кроме того, разрушено много уникального оборудования. По предварительным расчетам, для восстановления поврежденных и разрушенных учебных корпусов, общежитий, материально-технической базы университета имени Каразина нужно более 4 миллиардов гривен.

Удары РФ по Харькову - последние новости

Утром 14 мая в Харькове прогремел взрыв. Российские оккупанты ударили по городу двумя КАБами. "Прилет" был в Киевском районе города, где расположено множество многоэтажек.

В результате обстрела пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет. У них острая реакция на стресс, оказана помощь на месте.

Были повреждены 7 жилых домов, школа, два гаражных кооператива, гражданские автомобили. Совокупно выбито 615 окон.

В этот же день россияне ударили по 12-этажному жилому дому в Харькове. Пострадали 17 человек. Среди пострадавших - 12-летний мальчик и 8-летняя девочка. Они в состоянии средней тяжести.

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