Харьков массово атаковали вражеские 'Шахеды': есть попадания, возник пожар

Враг нанес не менее 6 ударов беспилотниками по Харькову, на месте попадания - пожар, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Россия атаковала Харьков беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: Telegram / Владимир Зеленский, Минобороны Украины

Вечером четверга, 16 мая, в Харькове прогремела серия взрывов. Город атаковали враши БпЛА типа "Шахед". Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Харьков - осторожно! В городе уже был слышен взрыв, возможны еще: Харьков находится под атакой шахедов", - заявил он.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о работе противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях.

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Впоследствии Синегубов рассказал, что в Холодногорском районе Харькова зафиксировали попадание. На месте "прилета" возник пожар.

Мэр города Игорь Терехов отметил, что сейчас информация о пострадавших уточняется. Также он добавил, что в городе прозвучала новая серия взрывов.

"Будьте осторожны - атака шахедов продолжается, на город заходят новые. Только что прогремел еще один взрыв", - подчеркнул Терехов.

По словам, Синегубова российские оккупанты нанесли не менее пяти ударов по городу.

Обновлено 23:54: "Суспільне" сообщает об уже шестом взрыве в Харькове.

Обновлено 00:15: После атаки дронами, российские оккупанты запустили ракеты по Харькову. Об этом сообщил Олег Синегубов и подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Обновлено 00:19: Глава ОВА сообщил, что по уточненной информации, зафиксированы попадания в Основянском и Новобаварском районах Харькова.

"На эту минуту информации о пострадавших не поступало", - добавил Синегубов.

Что известно о БпЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары России - взрывы в Украине

Российские войска параллельно наступлению на фронте продолжают терроризировать украинские города ударами по гражданской инфраструктуре. Из-за регулярных обстрелов Укрэнерго ввело аварийные отключения света во всех регионах страны, в том числе в Киеве.

Накануне, 14 мая, враг ударил бомбами по жилому дому в Харькове, более 20 человек получили повреждения.

Уже в среду, 15 мая, противник атаковал гражданский объект в Николаеве. По последним данным, количество пострадавших возросло до 5 человек.

Также вчера взрывы прогремели в Днепре. Около 3.30 в районе города Днепр подразделением Воздушное командование "Восток" сбито управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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