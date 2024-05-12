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Россия снова подняла боевую авиацию: в нескольких городах - взрывы

Яна Ставская
12 мая 2024, 16:20
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Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации.
Россия снова подняла боевую авиацию: в нескольких городах - взрывы
В Сумах прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Российские оккупанты в воскресенье, 12 мая, ударили по Сумам ракетой, говорится в сообщении ОВА. Также сообщается о взрывах в Харькове.

Взрывы в городах прогремели после объявления тревоги. В тот момент Воздушные силы предупреждали о значительной активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях и активности разведывательных БПЛА врага.

Как отмечают в Сумской ОВА, прилет пришелся по окрестностям города. Предварительно - без жертв.

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"Сегодня, 12 мая, враг снова нанес ракетный удар по окраине города Сумы. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки врага уточняются. Предварительно - без жертв", - указывают в администрации.

Тем временем глава Харьковской ОГА Олег Синегубов пишет о нанесении россиянами ударов по городу и пригороду. Граждан просят находиться в укрытиях до "отбоя".

Новости с фронта - какая обстановка в приграничных областях

Рано утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По состоянию на утро 12 мая увеличилось количество населенных пунктов на Харьковщине, которые простреливаются силами врага. Волчанск, Липцы и все населенные пункты северного приграничья находятся под круглосуточным огнем российских оккупантов. Ситуация сложная.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что ситуация на фронте "сложная". ВСУ ведут "жесткую оборону" - для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые.

Наступление России 2024 года

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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