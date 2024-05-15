В Днепре прогремели взрывы: россияне атаковали город ракетами

Накануне Воздушные силы предупреждали о "скоростной цели", которая направлялась на город.

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В Украине прогремели новые взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/alarmukraine

В среду, 15 мая, в Днепре прогремели взрывы во время тревоги. Граждан предупреждали о ракетной опасности для города.

Удар по Днепру 15 мая - подробности

В 13:27 мониторинговая служба Воздушных сил писала о скоростной цели на Днепр с юго-востока.

Также военными наблюдалась активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.

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В ряде областей на востоке была объявлена воздушная тревога.

Взрывы в Днепре - главное

Как отмечает пресс-служба воздушного командования "Восток", около 3.30 в районе города Днепр подразделением Воздушное командование "Восток" сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Тем временем председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры в результате российской атаки.

"Предварительно - двое погибших. Есть раненые. Их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются", - написал Лысак.

Удары России по Украине – взрывы сегодня

Российские войска параллельно наступлению на фронте продолжают терроризировать украинские города ударами по гражданской инфраструктуре. Из-за регулярных обстрелов Укрэнерго ввело аварийные отключения света во всех регионах страны, в том числе в Киеве.

Накануне, 14 мая, враг ударил бомбами по жилому дому в Харькове, более 20 человек получили повреждения.

Уже в среду 15 мая противник атаковал гражданский объект в Николаеве. По последним данным, количество пострадавших возросло до 5 человек.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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