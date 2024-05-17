Украина потеряла больше территорий, чем вернула во время контрнаступления - WP

Украине придется перебросить часть войск на север из-за наступления РФ на Харьковщине, это может помешать стране подготовить собственное контрнаступление.

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РФ захватывает больше, чем освободила Украина / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Россия наносит удары по многочисленным точкам вдоль почти 1000-километровой линии фронта в Украине. Оккупанты усиливают позиции в борьбе против украинской армии, которая ожидает прибытия нового оружия и войск. Об этом сообщило американское издание The Washington Post.

В материале отмечают, что повторное наступление на Харьковскую область было даже жестче, чем первое. В последние дни российское наступление привело к эвакуации тысяч людей.

Российская армия также достигла успехов южнее. И хотя территориальные достижения оккупантов сравнительно невелики, аналитики утверждают, что они имеют значительное влияние, поскольку РФ давит на украинскую армию на значительной географической площади.

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"Они стремятся создать уязвимые места в украинской обороне, давя со всех сторон", - сказал директор программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн.

Авторы статьи отмечают, что территория, которую Россия захватила за последние недели, примерно такая же, как и территория, которую Украина отвоевала во время своего "невнятного весеннего контрнаступления в 2023 году". Тем не менее, этот российский рывок может быть связан с отсутствием мобилизации в Украине, поскольку многие призванные солдаты все еще нуждаются в подготовке.

"Они также сослались на семимесячную задержку Вашингтона с предоставлением дополнительной помощи Украине. Запасы артиллерийских снарядов и других боеприпасов дальнего действия заканчиваются, что препятствует обороноспособности Украины", - отметили в материале.

По словам старшего историка из Ранд Джан Джентиле, новое наступление российских оккупантов свидетельствует о том, что Украине придется перераспределить силы и перебросить часть войск на север. В то же время это может помешать Украине подготовить собственное контрнаступление.

Наступление России - бои на Харьковщине

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы у Украины было достаточно систем противовоздушной обороны, российская оккупационная армия не могла бы штурмовать Харьковскую область. Он также отметил, что отсутствие решений о передаче нового оружия привело к трудностям для защитников Украины.

Также Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", не направленную на захват Харькова. Однако это может быть лишь первой фазой более масштабного долгосрочного плана, пишет The Washington Post.

Как сообщал Главред, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российских войск на севере Харьковской области. Зеленский сообщил, что оккупанты продвинулись вглубь Украины на 10 километров, но на некоторых направлениях их продвижения не было. Главная цель врага - город Волчанск.

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