Украина потеряла больше территорий, чем вернула во время контрнаступления - WP

Россия наносит удары по многочисленным точкам вдоль почти 1000-километровой линии фронта в Украине. Оккупанты усиливают позиции в борьбе против украинской армии, которая ожидает прибытия нового оружия и войск. Об этом сообщило американское издание The Washington Post.
В материале отмечают, что повторное наступление на Харьковскую область было даже жестче, чем первое. В последние дни российское наступление привело к эвакуации тысяч людей.
Российская армия также достигла успехов южнее. И хотя территориальные достижения оккупантов сравнительно невелики, аналитики утверждают, что они имеют значительное влияние, поскольку РФ давит на украинскую армию на значительной географической площади.
"Они стремятся создать уязвимые места в украинской обороне, давя со всех сторон", - сказал директор программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн.
Авторы статьи отмечают, что территория, которую Россия захватила за последние недели, примерно такая же, как и территория, которую Украина отвоевала во время своего "невнятного весеннего контрнаступления в 2023 году". Тем не менее, этот российский рывок может быть связан с отсутствием мобилизации в Украине, поскольку многие призванные солдаты все еще нуждаются в подготовке.
"Они также сослались на семимесячную задержку Вашингтона с предоставлением дополнительной помощи Украине. Запасы артиллерийских снарядов и других боеприпасов дальнего действия заканчиваются, что препятствует обороноспособности Украины", - отметили в материале.
По словам старшего историка из Ранд Джан Джентиле, новое наступление российских оккупантов свидетельствует о том, что Украине придется перераспределить силы и перебросить часть войск на север. В то же время это может помешать Украине подготовить собственное контрнаступление.
Наступление России - бои на Харьковщине
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы у Украины было достаточно систем противовоздушной обороны, российская оккупационная армия не могла бы штурмовать Харьковскую область. Он также отметил, что отсутствие решений о передаче нового оружия привело к трудностям для защитников Украины.
Также Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", не направленную на захват Харькова. Однако это может быть лишь первой фазой более масштабного долгосрочного плана, пишет The Washington Post.
Как сообщал Главред, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российских войск на севере Харьковской области. Зеленский сообщил, что оккупанты продвинулись вглубь Украины на 10 километров, но на некоторых направлениях их продвижения не было. Главная цель врага - город Волчанск.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".
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