В Bild заявили о захвате врагом Работино: в Силах обороны ответили на фейк

Оккупанты смогли повесить флаг РФ в Работино, но почти все были ликвидированы, говорит Дмитрий Плетенчук.

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ВСУ отражают вражеские атаки / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада сухопутных войск ВС Украины

Глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук прокомментировал вброс о том, что российские оккупанты якобы захватили Работино Запорожской области.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, "группа захватчиков вывесила триколор в этом населенном пункте, а впоследствии появилась информация о "захвате" этого села".

По его словам, произошло "локальное ИПСО" - оккупанты смогли подойти на соответствующее расстояние и повесить флаг РФ, но почти все они были ликвидированы. Он уточнил, что выжил только один захватчик, и его взяли в плен.

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Что говорят в ВСУ

Слухи о якобы захвате Работино российскими войсками прокомментировал в своем Telegram-канале лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Он подчеркнул, что эта информация — ложная.

Военный сообщил, что большая часть села — это серая зона. По его словам, там нет ни одного живого российского бойца, Силы обороны следят за ситуацией и наносят удары по врагу.

Аналитик Bild сообщил об оккупации Работино

Отметим, что 18 мая аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке утверждал, что россияне якобы "снова отбили село Работино, которое было единственным селом, которое Украина смогла освободить на Токмакском направлении во время прошлогоднего контрнаступления".

"Российская наступательная армия снова захватила село Работино, которое было единственным селом, которое Украина смогла освободить на Токмакской оси во время прошлогоднего контрнаступления", — написал эксперт.

/ @JulianRoepcke

Ранее сообщалось о том, что россияне устроили "перформанс" возле Работино с "тряпкой". МО России отчитывается о якобы оккупации Работино в Запорожской области, однако в украинском командовании нынешние действия россиян возле села называют "перформансом". Населенный пункт до сих пор под контролем ВСУ.

РФ может перебросить две дивизии из Работино на Донбасс. Эксперты ISW отмечают, что армия РФ может попытаться перебросить 76-ю или 7-ю десантно-штурмовые дивизии из района поселка Работино в Запорожской области на восток Украины.

Что известно о селе Работино? Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.

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