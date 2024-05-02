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РФ может перебросить две дивизии из Работино на Донбасс: в ISW рассказали об угрозе

Анна Ярославская
2 мая 2024, 09:06
Оккупанты пытаются использовать тактическое проникновение на северо-запад от Авдеевки и активизируют наступательные операции с целью захвата города Часов Яр.
Армия РФ
РФ может перебросить две дивизии на восток Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Страна-агрессор РФ может перебросить из Запорожской в Донецкую область две воздушно-десантные дивизии, чтобы усилить текущие наступательные операции. Это позволит оккупационным войскам удержать ситуацию и наступать, пока ВСУ не получат полноценную военную помощь США. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Отмечается, что сейчас оккупанты пытаются использовать тактическое проникновение на северо-запад от Авдеевки для достижения более широкого прорыва в этом районе и активизируют наступательные операции с целью захвата оперативно важного города Часов Яр.

Российские войска на Авдеевском направлении создали относительно сплоченную группировку сил, состоящую преимущественно из подразделений Центрального военного округа и 1-го армейского корпуса "ДНР". Эти силы, вероятно, истощены проведением интенсивных наступательных операций в течение последних нескольких месяцев.

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Эксперты ISW отмечают, что армия РФ может попытаться перебросить 76-ю или 7-ю десантно-штурмовые дивизии из района поселка Работино в Запорожской области на восток Украины. Эти дивизий могут служить в качестве ударной силы для продолжения атак в этом регионе и усилить наступательную операцию по захвату Часов Яра.

В Институте предполагают, что российское командование может перебросить части этих двух дивизий на линию Купянск-Сватово-Кременная.

Отмечается, что любая передислокация этих подразделений позволит российским войскам интенсифицировать наступательные операции и оказывать все большее давление на Силы обороны, независимо от их расположения.

"ISW не дает оценки того, какой район является наиболее вероятным для передислокации сил воздушно-десантных войск, если такая передислокация вообще может произойти. Институт продолжит отслеживать сообщения о возможной передислокации частей 76-й и 7-й дивизий, поскольку это представляет существенный риск для способности ВСУ замедлить российские наступательные операции на востоке Украины в ближайшие недели перед прибытием американской помощи в сфере безопасности", - говорится в отчете ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Война в Украине сегодня - последние новости сегодня

Российские оккупанты захватили населенные пункты Керамик и Новокалиново Покровского района Донецкой области. Об этом 1 мая сообщают аналитики DeepState.

Кроме того, по данным аналитиков ВС РФ продвинулись ближе к селам Новоалександровка Покровского района и Урожайное Волновахского района Донецкой области.

Аналитики ISW также сообщили, что российские оккупанты замедлили продвижение и готовят резервы, чтобы попытаться наступать со своего выступа к северу от Авдеевки в направлении Торецка, таким образом дополнив российские наступательные операции возле Часового Яра.

Эксперт издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщил, что российским оккупантам удалось продвинуться в направлении Часового Яра. На южном фланге войска РФ пересекли канал Северский Донец-Донбасс.

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