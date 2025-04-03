От создателей "Ключей от правды": 1+1 Украина покажет сериал с Цимбалару в главной роли

Новая медицинская драма с Анастасией Цимбалару уже скоро.

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Материнский инстинкт на 1+1 Украина - когда выйдет медицинский сериал с Анастасией Цимбалару / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

7 апреля в 20:00 на 1+1 Украина состоится премьера нового медицинского сериала "Материнский инстинкт", созданного командой, которая работала над популярным детективом "Ключи от правды".

Наталья Зарецкая - талантливый акушер-гинеколог, которая начинает работать в перинатальном медицинском центре. Каждый день она спасает жизни младенцев и их матерей, однако ее профессионализм и принципиальность часто приводят к конфликтам с коллегами.

Настоящим испытанием для Натальи становится выбор между карьерой, любовью и неожиданной новостью, которая изменит ее жизнь навсегда. В главной роли зрители увидят звезду "Женского доктора. Новая жизнь" Анастасию Цимбалару.

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Каст нового медицинского сериала состоит из известных украинских актеров: Артема Позняка, Екатерины Вишневской, Сергея Дзялика, Екатерины Файн, Ирины Мак, Валерии Ходос, Олега Загороднего, Ирины Островской, Юлии Буйновской и Евгения Лесничего.

Премьера нового медицинского сериала "Материнский инстинкт" уже 7 апреля в 20:00 на 1+1 Украина.

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