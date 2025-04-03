Сергей Стрельников рассказал, как дрался с популярной украинской актрисой

Коротко:
- Какая роль досталась Стрельникову в сериале
- Что он сделал с актрисой Антониной Хижняк
Известный украинский актер Сергей Стрельников, который исполнил в сериале Ключи от правды роль главы службы безопасности отеля Liberty, в эксклюзивном комментарии рассказал, что это первый сериал, где он поставил контактные бои.
"Как-то так случилось, что не вызвали каскадера и я поставил сцену. Это держит в тонусе. И мне это нравится. Нравится что-то такое создавать, а потом объяснять людям и помогать им это повторить. Я вижу себя в роли постановщика, ведь у меня это получается и мне это интересно. Я мыслю кадром, чтобы как можно красивее выглядело. Я это уже интуитивно понимаю, а значит моя ценность, как постановщика растет", - поделился он.
Стрельников также высказался о работе с актрисой Антониной Хижняк, которая исполнила в сериале роль бывшей следователя Валерии.
"Тоня молодец! Я поставил Тоне несколько сцен. И они получились во многом благодаря умениям Тони. Она молодец. Она юрка, быстрая, сконцентрированная", - поделился актер.
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