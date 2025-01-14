Наталья Могилевская заговорила об измене в браке - что случилось

Наталья Могилевская поделилась своей мудростью с поклонниками.

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Наталья Могилевская ответила подписчице / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

Наталья Могилевская нашла время на общение с фанатами

Певица дала дельный совет насчет измен

Украинская популярная певица Наталья Могилевская, которая скрывает личность своего мужа и долго молчала о том, что удочерила двоих детей, пообщалась со своими поклонниками.

На своей странице в Instagram Могилевская ответила на вопросы фанатов, которые они ей задавали.

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Наталья всегда откровенна со своей аудиторией, поэтому даже поразмышляла об изменах в семейных отношениях.

"Как быть, если любишь, а мужчина изменил? Дети. Мне 35 лет, 16 лет вместе", – написала одна из фанаток.

Певица же решила дать осторожный совет подписчице.

"Сначала нужно лечить ваши отношения, а уже потом решать – прощать или нет", – отметила артистка.

Наталья Могилевская удивила ответом подписчице / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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