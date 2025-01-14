Наталья Могилевская заговорила об измене в браке - что случилось

Вы узнаете:
- Наталья Могилевская нашла время на общение с фанатами
- Певица дала дельный совет насчет измен
Украинская популярная певица Наталья Могилевская, которая скрывает личность своего мужа и долго молчала о том, что удочерила двоих детей, пообщалась со своими поклонниками.
На своей странице в Instagram Могилевская ответила на вопросы фанатов, которые они ей задавали.
Наталья всегда откровенна со своей аудиторией, поэтому даже поразмышляла об изменах в семейных отношениях.
"Как быть, если любишь, а мужчина изменил? Дети. Мне 35 лет, 16 лет вместе", – написала одна из фанаток.
Певица же решила дать осторожный совет подписчице.
"Сначала нужно лечить ваши отношения, а уже потом решать – прощать или нет", – отметила артистка.
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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