Наталья Могилевская сбросила 15 килограмм - как она теперь выглядит

Наталья Могилевская похвалилась своим результатом.

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Наталья Могилевская - как выглядит / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Кратко:

Наталья Могилевская заметно похудела

Певица показала стильные образы

Украинская популярная певица Наталья Могилевская недавно рассказала, что сбросила целых 15 кг.

На своей странице в соцсетях певица опубликовала фото, на которых показалась на полный рост.

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Артистка продемонстрировала разные наряды и предложила поклонникам выбрать наиболее понравившийся им образ.

"В каждом образе – своя атмосфера", – отметила Наталья.

Наталья Могилевская в стильных образах / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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