Наталья Могилевская сбросила 15 килограмм - как она теперь выглядит

Кратко:
- Наталья Могилевская заметно похудела
- Певица показала стильные образы
Украинская популярная певица Наталья Могилевская недавно рассказала, что сбросила целых 15 кг.
На своей странице в соцсетях певица опубликовала фото, на которых показалась на полный рост.
Артистка продемонстрировала разные наряды и предложила поклонникам выбрать наиболее понравившийся им образ.
"В каждом образе – своя атмосфера", – отметила Наталья.
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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