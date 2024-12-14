Сбросила 15 килограммов: Могилевская поделилась секретом стройности

Певица рассказала, чем занимается, чтобы держать себя в форме.

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Могилевская худеет к юбилею / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Вы узнаете:

Что помогло Могилевской похудеть

Какой вид физической активности выбрала для себя певица

Украинская певица Наталья Могилевская призналась, что ей удалось заметно постройнеть и сбросить 15 килограммов.

Об этом она рассказала в своем Instagram, опубликовав видео с прогулки от Октябрьского дворца до столичного железнодорожного вокзала. Однако Могилевская не просто так выбрала этот маршрут.

видео дня

Певица совместила прогулку со своей спортивной рутиной. Как выяснилось, Могилевская любит скандинавскую ходьбу.

"У меня через полтора часа поезд в Днепр. А до вокзала прогуляюсь по скандинавской ходьбе. Чтобы вы понимали, я так делаю после каждого концерта", - рассказала она.

Скандинавская ходьба является частью подготовки артистки к юбилею в следующем году, к которому она хочет быть в идеальной форме.

"Вот такая я спортсменка - минус 15 кило", - похвасталась Могилевская своими успехами на сегодня.

Могилевская призналась на сколько килограммов уже похудела / Скриншот из Instagram Натальи Могилевской

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Ранее Главред писал, что Наталья Могилевская удивила своих поклонников видео нового перевоплощения. Под чутким руководством звездного визажиста Егора Андрюшина певица превратилась в причудливую смесь Снежной Королевы и Русалочки.

Напомним, накануне Наталья Могилевская показала видео с участием ее приемных дочерей. Продюсера растрогало то, что по возвращению домой она увидела надпись из снега: "Мама, я тебя люблю".

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Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор, исполнительница, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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