"Целеустремленная девушка": Ольга Сумская призналась, чем занимается ее дочь

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- Ольга Сумская рассказала, чем занимается ее дочь Анна
- Звезда в восторге от увлечения дочери
Украинская известная актриса Ольга Сумская призналась, что ее младшая дочь Анна Борисюк не только занимается актерством, а и задумывается о своем бренде одежды.
В интервью для "Утро в большом городе" Сумская отметила, что Анна не ограничивает свои таланты только актерской карьерой, но и увлекается модой и дизайном одежды.
"Она ищет себя. Возможно, еще какая-то профессия. Пока стартап в сфере моды. У меня три швейные машинки дома, и сейчас она начала проявлять любопытство. Тем более моя свекровь была дизайнером одежды", – подметила Ольга.
Звезда очень поддерживает дочь и искренне верит в ее успех, а также отмечает, что у Анны невероятный талант.
"Она очень талантливая и целеустремленная девушка. Я уверена, что она добьется успеха во всем, за что возьмется", - поделилась Сумская.
Ольга Сумская - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.
А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.
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Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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