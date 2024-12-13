"Целеустремленная девушка": Ольга Сумская призналась, чем занимается ее дочь

Ольга Сумская рассказала о хобби дочери.

https://glavred.info/starnews/celeustremlennaya-devushka-olga-sumskaya-priznalas-chem-zanimaetsya-ee-doch-10622354.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская поделилась успехами дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Читайте подробно:

Ольга Сумская рассказала, чем занимается ее дочь Анна

Звезда в восторге от увлечения дочери

Украинская известная актриса Ольга Сумская призналась, что ее младшая дочь Анна Борисюк не только занимается актерством, а и задумывается о своем бренде одежды.

В интервью для "Утро в большом городе" Сумская отметила, что Анна не ограничивает свои таланты только актерской карьерой, но и увлекается модой и дизайном одежды.

видео дня

"Она ищет себя. Возможно, еще какая-то профессия. Пока стартап в сфере моды. У меня три швейные машинки дома, и сейчас она начала проявлять любопытство. Тем более моя свекровь была дизайнером одежды", – подметила Ольга.

Звезда очень поддерживает дочь и искренне верит в ее успех, а также отмечает, что у Анны невероятный талант.

"Она очень талантливая и целеустремленная девушка. Я уверена, что она добьется успеха во всем, за что возьмется", - поделилась Сумская.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Ольга Сумская - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред