"Во время репетиции": Ольга Сумская призналась, как решилась на измену мужу

Ольга Сумская вспомнила, как начинались ее отношения со вторым мужем.

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Ольга Сумская рассказала о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

Ольга Сумская рассказала, как разрушился ее первый брак

Актриса считает второго мужа самым лучшим

Украинская известная актриса Ольга Сумская рассказала, как закрутился роман с Виталием Борисюком, когда она еще состояла в браке с Евгением Паперным.

В интервью для "Люкс ФМ" Ольга призналась, что химия на съемочной площадке может быть очень опасной.

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"О, эта химия очень опасна, скажу вам. И такие романы рождаются именно на съемочной площадке или на сцене. Наша история любви началась именно во время репетиции мюзикла. Я тогда была замужем. И так все родилось. Страсти безумные бушевали в театре, поэтому надо быть очень осмотрительными", – поделилась Сумская.

Также актриса отметила, что еще не встречала ни одного мужчины, который был бы таким же достойным, как ее второй муж.

"Ну, ярче Борисюка я не встретила, честно говоря, за эти годы. Поэтому, Виталичка, мое сердце с тобой", – рассказала Ольга.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Ольга Сумская - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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Кто такая Ольга Сумская? Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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