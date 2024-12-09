Наталья Могилевская рассказала, с чего начались ее отношения с третьим мужем

Кратко:
- Наталья Могилевская рассказала, когда начались ее отношения с третьим мужем
- Звезда призналась, что рада, что это не произошло раньше
Украинская певица, музыкальный продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская не скрывает, что очень счастлива в роли жены и матери. Правда тех, кто делает ее такой счастливой, показывать миру она не торопится.
В частности это касается ее возлюбленного по имени Валентин. Могилевская не раз отмечала, что была давно знакома с ним, однако отношения завязались лишь в начале полномасштабной войны после десятилетнего одиночества певицы и скрупулезной работы над собой.
Об этом она рассказала в интервью для Шлягер FM. Певица подтвердила, что Валентин оказался рядом, когда Наталья помогала эвакуироваться беременной сестре. Тогда твердость характера мужчины и покорила звезду.
При этом Наталья признается: рада, что встреча с мужем не состоялась раньше. До того, как она обрела свою внутреннюю женскую силу, их отношения наверняка очень быстро из любви переросли бы в противостояние. Сегодня она наконец позволила себе быть счастливой.
"Я очень рада, что так произошло. У него настолько мощный характер. Для меня это было невозможно, потому что я была очень жесткой, серьезной, и у меня в голове была сплошная карьера. Надо сначала самой стать хорошей женой", - отмечает Наталья Могилевская.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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