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Дочь покойной Заворотнюк беременна первенцем: первые фото

Алена Кюпели
14 декабря 2024, 10:24
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Анна Завротнюк сообщила радостную новость для своих поклонников.
Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк поделилась радостной новостью/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

Вы узнаете:

  • Как выглядит беременная Анна Заворотнюк
  • Как она заинтриговала подписчиков

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака головного мозга, Анна Заворотнюк сообщила о беременности первенцем.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

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Молодая женщина опубликовала ряд фото с уже заметным животиком. "Очень ждём тебя", - подписала свои фото она.

К слову, проживает свою беременность дочь актрисы в Дубае. Именно там она живет со своим мужем, персона которого оставалась неизвестной до похорон Анастасии Заворотнюк.

К слову, согласно блоггерской традиции, Заворотнюк сначала заинтриговала своих фоловеров в сториз.

Анна Заворотнюк беременна в первый раз
Анна Заворотнюк беременна в первый раз / Скриншот Instagram/anna_zavorotnyuk

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Главред сообщил о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.

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Кто такая Анастасия Заворотнюк?

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

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