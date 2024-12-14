Дочь покойной Заворотнюк беременна первенцем: первые фото

Вы узнаете:
- Как выглядит беременная Анна Заворотнюк
- Как она заинтриговала подписчиков
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака головного мозга, Анна Заворотнюк сообщила о беременности первенцем.
Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.
Молодая женщина опубликовала ряд фото с уже заметным животиком. "Очень ждём тебя", - подписала свои фото она.
К слову, проживает свою беременность дочь актрисы в Дубае. Именно там она живет со своим мужем, персона которого оставалась неизвестной до похорон Анастасии Заворотнюк.
К слову, согласно блоггерской традиции, Заворотнюк сначала заинтриговала своих фоловеров в сториз.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее Главред сообщил о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.
Вас также может заинтересовать:
- "Размером поменьше": что происходит с могилой Анастасии Заворотнюк - детали
- Муж покойной Заворотнюк решился на важный шаг ради другой женщины
- В социальной сети покойной Заворотнюк появились новые фото
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред