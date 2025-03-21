Слава Демин обматерил известную актрису во время интервью - что случилось

Кратко:
- Елена Светлицкая дала интервью Славе Демину
- Из-за чего ведущий осудил актрису
Украинский ведущий Слава Демин резко отреагировал на признание Елены Светлицкой в том, что она иногда тайком слушает песни Валерия Меладзе, который так и не осудил вторжение РФ в Украину.
Во время интервью Светлицкая отметила, что такое бывает очень редко.
"Мне даже стыдно признаться, честно говоря, но есть некоторые песни Меладзе на русском языке, которые я вспоминаю, и мне хочется их попеть. И я могу тихонько, пока никто не видит, послушать", – сказала актриса.
Ведущий все же предупредил Елену, что за такое высказывание ее могут осудить украинцы.
"Ты понимаешь, что может прилететь? Ты осознаешь сейчас это?" – отметил Слава.
Но Светлицкая уточнила, что хочет быть искренней.
"Ну на эмоциях сказала. Нет, не жалею. Это я. Зачем врать себе и другим", – сказала знаменитость.
Все же Демин не сдержался и объяснил свою позицию насчет прослушивания русскоязычной музыки.
"Даже если ты один раз послушала песню российского артиста, ты осознаешь, что монетизация из Украины в Россию идет. И даже твое одно прослушивание идет в Россию, этот артист платит с этой монетизации, и из налогов идут деньги на ракеты и дроны, которые летят в нас же", – заявил Слава.
В ответ Светлицкая попросила не давить на нее, а ведущий продолжил осуждать актрису, используя неприличную лексику.
"Ты реально слушаешь Меладзе? Ну жесть", – возмутился Демин.
Смотрите видео интервью Елены Светлицкой:
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Кто такая Елена Светлицкая?
Елена Светлицкая - украинская актриса кино и телевидения. Хоть по образованию она - диктор и ведущая телепрограмм, особого успеха Светлицкая добилась на ниве актерства. Наиболее известные работы: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (2021).
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