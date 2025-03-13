"Киркоров, это ты?": Славу Демина не узнали после экстремального преображения

Демин решился на оригинальный эксперимент, который не оставляет равнодушными.

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Слава Демин превратился в блондина с мэйкапом и пышной прической / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Вкратце:

Егор Андрюшин создал для Славы Демина новый образ

Мнения про новый внешний вид шоумена разделились

Украинский ведущий Слава Демин имеет вполне стабильный публичный образ, от которого не отходит уже достаточно долго - стильный лук, лысина и черная борода. Впрочем, весной обновления хочется не только природе.

Шоумен принял участие в бьюти-преображении от украинского визажиста и певца Егора Андрюшина, который известен своими дерзкими модными решениями. Результат их коллаборации появился в социальных сетях.

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Андрюшин преобразил Демина до неузнаваемости - у ведущего появились белые брови и борода, а также пышная, стило уложенная шевелюра. Также визажист подкрасил Славе глаза, и нарядил его в куртку, как у Майкла Джексона в клипе "Thriller".

Многие благосклонно приняли такую кардинальную перемену в известном ведущем, однако были и те, кто счел ее чрезмерной - Славу Демина стали сравнивать с певцом путинистом Филиппом Киркоровым, который имеет нездоровую тягу к ярким нарядам и образам.

Слава Демин превратился в блондина с мэйкапом и пышной прической / instagram.com/slavademin_official

Стоит отметить, что в повседневной жизни Слава Демин тщательно заботится о своем внешнем виде. Шоумен рассказывал, что тратит на это не менее 5 тыс. гривен ежемесячно. Сюда входит коррекция и окрашивание бороды и маникюр. Также он ходит на массажи.

Слава Демин превратился в блондина с мэйкапом и пышной прической / instagram.com/slavademin_official

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Кто такой Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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