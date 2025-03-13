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"Киркоров, это ты?": Славу Демина не узнали после экстремального преображения

Анна Подгорная
13 марта 2025, 21:37
86
Демин решился на оригинальный эксперимент, который не оставляет равнодушными.
Слава Демин
Слава Демин превратился в блондина с мэйкапом и пышной прической / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Вкратце:

  • Егор Андрюшин создал для Славы Демина новый образ
  • Мнения про новый внешний вид шоумена разделились

Украинский ведущий Слава Демин имеет вполне стабильный публичный образ, от которого не отходит уже достаточно долго - стильный лук, лысина и черная борода. Впрочем, весной обновления хочется не только природе.

Шоумен принял участие в бьюти-преображении от украинского визажиста и певца Егора Андрюшина, который известен своими дерзкими модными решениями. Результат их коллаборации появился в социальных сетях.

видео дня

Андрюшин преобразил Демина до неузнаваемости - у ведущего появились белые брови и борода, а также пышная, стило уложенная шевелюра. Также визажист подкрасил Славе глаза, и нарядил его в куртку, как у Майкла Джексона в клипе "Thriller".

Многие благосклонно приняли такую кардинальную перемену в известном ведущем, однако были и те, кто счел ее чрезмерной - Славу Демина стали сравнивать с певцом путинистом Филиппом Киркоровым, который имеет нездоровую тягу к ярким нарядам и образам.

Слава Демин, Егор Андрюшин
Слава Демин превратился в блондина с мэйкапом и пышной прической / instagram.com/slavademin_official

Стоит отметить, что в повседневной жизни Слава Демин тщательно заботится о своем внешнем виде. Шоумен рассказывал, что тратит на это не менее 5 тыс. гривен ежемесячно. Сюда входит коррекция и окрашивание бороды и маникюр. Также он ходит на массажи.

Слава Демин
Слава Демин превратился в блондина с мэйкапом и пышной прической / instagram.com/slavademin_official

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Кто такой Слава Демин

Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.

Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.

Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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