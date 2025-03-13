"Киркоров, это ты?": Славу Демина не узнали после экстремального преображения

Вкратце:
- Егор Андрюшин создал для Славы Демина новый образ
- Мнения про новый внешний вид шоумена разделились
Украинский ведущий Слава Демин имеет вполне стабильный публичный образ, от которого не отходит уже достаточно долго - стильный лук, лысина и черная борода. Впрочем, весной обновления хочется не только природе.
Шоумен принял участие в бьюти-преображении от украинского визажиста и певца Егора Андрюшина, который известен своими дерзкими модными решениями. Результат их коллаборации появился в социальных сетях.
Андрюшин преобразил Демина до неузнаваемости - у ведущего появились белые брови и борода, а также пышная, стило уложенная шевелюра. Также визажист подкрасил Славе глаза, и нарядил его в куртку, как у Майкла Джексона в клипе "Thriller".
Многие благосклонно приняли такую кардинальную перемену в известном ведущем, однако были и те, кто счел ее чрезмерной - Славу Демина стали сравнивать с певцом путинистом Филиппом Киркоровым, который имеет нездоровую тягу к ярким нарядам и образам.
Стоит отметить, что в повседневной жизни Слава Демин тщательно заботится о своем внешнем виде. Шоумен рассказывал, что тратит на это не менее 5 тыс. гривен ежемесячно. Сюда входит коррекция и окрашивание бороды и маникюр. Также он ходит на массажи.
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Кто такой Слава Демин
Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.
Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.
Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.
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