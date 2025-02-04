Слава Демин впервые назвал виновного в разводе с женой

Ведущий озвучил одну из важных причин, которая разрушила его брак.

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Личная жизнь Славы Демина - ведущий рассказал, чем разрушил свой брак / коллаж: Главред, фото: t.me/SlavaDomin

Вкратце:

Слава Демин берет на себя вину в крахе брака с мамой его сына

Шоумен назвал свою ошибку в этих отношениях

Украинский ведущий Слава Демин холост около четырех лет. В вопросах отношений он откровенен, и не скрывает, когда находится в активном поиске новой возлюбленной.

Стоит отметить, что из предыдущих отношений, которые закончились расставанием после 13 лет брака в 2021 году, шоумен успел сделать важные выводы. В частности Демин признал себя виновным в том, что его брак с мамой его единственного сына Оксаной распался.

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В беседе с мольфаром Максом Гордеевым он отметил важность постоянного поддержания чувств, даже если роман или брак длятся уже достаточно долго. При этом ведущий не стал скрывать, что в предыдущих отношениях нередко этим пренебрегал.

"Любовь, как костер. Его надо поддерживать, бросать туда дрова. Из собственного опыта человека, который развелся из-за того, что не подбрасывал дрова в костер любви. Это коммуникация, постоянная работа, в том числе и над собой, для того, чтобы тебе и твоей половинке было комфортно. Это обязательно", - рассказал Слава Демин.

Слава Демин с бывшей женой Оксаной в юности / instagram.com/slavademin_official

Увы, эти знания не помогли ведущему построить отношения с актрисой Ксенией Мишиной, за которой он ухаживал осенью 2024 года. Вместе они хорошо проводили время, но Мишина не была заинтересована в том, чтобы начинать роман.

Слава Демин с Ксенией Мишиной и детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Также недавно Слава Демин признался, что звал на свиданию одну из участниц романтического реалити-шоу "Холостяк-13". Но и тут потерпел неудачу - девушка к тому моменту уже состояла в отношениях с другим мужчиной.

Примечательно, что шоумен не скрывает свою симпатию к еще одной знаменитости - певице Злате Огневич. Однако ее реакция на эти чувства неизвестна.

Демин рассказал про чувства к Огневич / instagram.com/slavademin_official

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Кто такой Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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