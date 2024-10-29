(Не)скромный выбор Демина: шоумен признался с кем из певиц хотел бы близости

Вкратце:
- Слава Демин - поклонник звездных женщин
- Шоумен мечтает о близости с яркими дивами
Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин уже три года, как холост, в связи с чем его личная жизнь пользуется повышенным внимание прессы. К тому же сам шоумен время от времени услужливо "подкидывает" пикантные подробности.
После неудавшихся отношений с актрисой Ксенией Мишиной стало понятно, что Демин имеет слабость к звездным женщинам. К примеру, он не раз признавался, что симпатизирует Злате Огневич.
Впрочем оказалось, что в его донжуанском списке есть не только она. Так в интервью для проекта "Що ти Київ" ведущий рассказал, с кем из украинских знаменитостей хотел бы иметь интимную близость.
О своем желании к Огневич Демин заявил, не задумываясь. Затем шоумен дополнил свой топ-3 именами Тины Кароль и Ирины Билык, с которой, к слову, у него был конфликт. Очевидно, что у Славы Демина нет конкретного типажа женщин, и партнерш он выбирает по харизме и темпераменту.
Кто такой Слава Демин
Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.
Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.
Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская певица и ведущая Оля Цибульская забрала 9-летнего сына и покинула Украину. Это решение было принято спонтанно на фоне заявления о будущих переменах в жизни артистки.
Также украинский певец Павел Зибров рассказал правду о сыне от первого брака - сколько ему лет, где живет, чем занимается, и есть ли у звездного отца связь с ним.
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