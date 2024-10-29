(Не)скромный выбор Демина: шоумен признался с кем из певиц хотел бы близости

В списке Славы Демина оказалась не одна, не две, а целых три знаменитости.

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Слава Демин новости - Слава Демин поделился фантазиями про украинских певиц / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Вкратце:

Слава Демин - поклонник звездных женщин

Шоумен мечтает о близости с яркими дивами

Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин уже три года, как холост, в связи с чем его личная жизнь пользуется повышенным внимание прессы. К тому же сам шоумен время от времени услужливо "подкидывает" пикантные подробности.

После неудавшихся отношений с актрисой Ксенией Мишиной стало понятно, что Демин имеет слабость к звездным женщинам. К примеру, он не раз признавался, что симпатизирует Злате Огневич.

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Впрочем оказалось, что в его донжуанском списке есть не только она. Так в интервью для проекта "Що ти Київ" ведущий рассказал, с кем из украинских знаменитостей хотел бы иметь интимную близость.

О своем желании к Огневич Демин заявил, не задумываясь. Затем шоумен дополнил свой топ-3 именами Тины Кароль и Ирины Билык, с которой, к слову, у него был конфликт. Очевидно, что у Славы Демина нет конкретного типажа женщин, и партнерш он выбирает по харизме и темпераменту.

Ирина Билык, Тина Кароль и Злата Огневич оказались в списке Славы Демина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/tina_karol, instagram.com/zlata.ognevich

Кто такой Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица и ведущая Оля Цибульская забрала 9-летнего сына и покинула Украину. Это решение было принято спонтанно на фоне заявления о будущих переменах в жизни артистки.

Также украинский певец Павел Зибров рассказал правду о сыне от первого брака - сколько ему лет, где живет, чем занимается, и есть ли у звездного отца связь с ним.

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