Слава Демин рассказал про свои ухаживания за участницей "Холостяка-13"

Демин признался, что ему очень понравилась одна девушка.

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Слава Демин рассказал про свою симпатию к участнице Холостяка-13 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official, instagram.com/nastyaanisimova_

Кратко:

Слава Демин на пост-шоу "Холостяка" обратил внимание на одну из участниц

Шоумен позвал ее на свидание, но получил отказ

Украинского ведущего и интервьюера Славу Демина преследуют неудачи в отношениях со звездными женщинами. Сперва он признавался в симпатии Злате Огневич, затем рассказал про неудавшийся роман с Ксенией Мишиной.

Недавно в беседе с финалисткой 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Анастасией Юзьвак шоумен признался, что ему впала в душу одна из участниц проекта. Они познакомились на съемках пост-шоу, куда Демин был приглашен в качестве эксперта.

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Девушка сильно понравилась ведущему, и после шоу он пригласил ее на свидание, однако получил отказ: симпатия Демина призналась, что уже состоит в отношениях, так что может предложить ему лишь дружбу. "После одного из эпизодов проекта "Холостяк", где я был экспертом в пост-шоу, мне очень понравилась одна девушка. Я написал этой девушке сообщение и пригласил ее на кофе. Эта девушка мне сказала: "Спасибо, да, если просто пойти на кофе, то ок, но если это для того, чтобы продолжать и развивать отношения, то нет, потому что я уже в новых отношениях", - рассказал Слава Демин.

Имя чаровницы, которая его пленила, шоумен не раскрыл, но Юзьвак предположила, что это - Настя Анисимова, 23-летняя фудблогерша, которая покинула проект в 6 выпуске. Услышав ее имя, ведущий смутился, но не стал ни подтверждать, ни опровергать это.

Известно, что на "Холостяке" Анисимова все же встретила свою любовь - в лице Егора, мастера по свету на съемочной площадке реалити-шоу.

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Кто такой Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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