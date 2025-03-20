Дело в Мерседесе: украинская актриса жестко ответила жене Виктора Павлика

Бывшая жена Виктора Павлика обвинила актрису в отсутствии такта.

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Наталка Денисенко ответила на хейт / Коллаж Главред, фото Instagram/natalka_denisenko, Facebook/Лора Созаева

Кратко:

Наталка Денисенко заподозрила зависть

Что сказала экс-жена Виктора Павлика

Украинская актриса Наталья Денисенко, которая недавно впервые рассекретила стоимость своего нового автомобиля, который приобрела совсем недавно, обратилась к бывшей жене Виктора Павлика Лоре Созревай.

Накануне та назвала публикации Денисенко о новом авто "моветоном, дурным вкусом"

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В свою очередь актриса в интервью oboz.ua призналась, что не обращает внимания на подобное осуждение.

"Честно говоря, я даже не знала об этом. Но, знаете, как говорит одна из моих продюсерш: "Наталка, если тебя обсуждают — это повод для благодарности, потому что на энергетическом уровне это очищение". Я действительно искренне благодарна всем, кто тратит свое время на обсуждение меня — вы помогаете очистить мою карму. Хейтеры пусть пишут что угодно, но я всегда могу просто заблокировать их и не разрешить в дальнейшем портить мне настроение. Мое правило – окружать себя только позитивом и светлыми людьми", – размышляет актриса.

Бывшая жена Виктора Павлика не оценила новую машину Денисенко / Скриншот Facebook/Лора Созаева

По словам актрисы, она понимает, почему другим людям тяжело радоваться чужим успехам.

Актриса ответила на хейт / Фото Instagram/natalka_denisenko

"Известный энерголог Александр Палиенко объясняет это так: когда мы не реализуем собственный потенциал, то внутри накапливается раздражение, которое часто проявляется из-за зависти и желания критиковать. Но в этом есть и хорошая новость! Если человек способен ощущать зависть – это значит, что в нем еще жива потребность радоваться, мечтать, достигать собственных целей. Просто он пока не позволяет себе это сделать. И вместо того, чтобы работать над собственным счастьем, выбирает обсуждать других", - говорит актриса.

Наталка Денисенко шикарна в новой фотосессии / Фото Instagram/natalka_denisenko

Она также добавляет, что спокойно относится к подобным ситуациям. "Каждый сам выбирает, на что тратить свою энергию: на создание чего-то светлого в собственной жизни или на обсуждение чужого", - добавила Денисенко.

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Ранее Главред писал о том, что украинская актриса Наталья Денисенко впервые рассекретила стоимость своего нового автомобиля, который приобрела совсем недавно. Детали покупки транспортного средства артистка рассказала в комментарии журналистке

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