Семья Меладзе снова перенесла потрясение.

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Дочь Валерия Меладзе - закрытие ресторана / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Вы узнаете:

Софья Меладзе не сумела развивать свой ресторан

Девушка пока не комментировала провал

Дочь российского певца Валерия Меладзе, который публично так и не осудил террористическое вторжение РФ в Украину, Софья Меладзе потерпела фиаско в ресторанном бизнесе.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, 25-летняя Софья пару лет назад открыла элитный ресторан Omela в Москве, который радовал посетителей средиземноморской кухней. Но, оказалось, ресторан пришлось закрыть.

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"В прошлом году на кухне сменились три шефа, но ничего не помогло. Заведение числилось за фирмой "Кафе Набоков", по ОООшке зафиксировали чистый убыток в 30 миллионов", — написали пропагандисты.

Пока ни певец, ни сама Софья не комментировали происшествие. Отметим, посетители часто жаловались на кухню в ресторане, но хвалили его бар с крепкими напитками.

Валерий Меладзе - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.

А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

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Кто такой Валерий Меладзе? Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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