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"Практически не изменился": Валерий Меладзе внезапно вернулся в РФ - детали

Элина Чигис
28 декабря 2024, 13:43
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Валерий Меладзе пока молчит о своей поездке.
Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе
Валерий Меладзе показался в России / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Кратко:

  • Валерий Меладзе прилетел из Испании в РФ
  • Певец скрывает цель своей поездки

Российский певец Валерий Меладзе, который молчит о войне в Украине и уехал с семьей жить в Испанию, внезапно приехал в страну-оккупанта РФ.

Как сообщают росСМИ, дочь российской певицы Славы показала, как проводит время Меладзе в Москве.

видео дня

"На появившемся в Сети снимке Валерий Меладзе предстал вместе с дочерью певицы Славы. Перед этим Александра Морозова отправилась на шопинг с мамой, поэтому не исключено, что девушка могла встретить артиста в одном из столичных магазинов. Примечательно, что за время отсутствия в Росси певец практически не изменился", - написали пропагандисты.

Отметим, Валерий уже давно не выступает в России, но ездит с концертами по Европе.

Также СМИ не исключают, что жена певца – Альбина Джанабаева также находится в РФ, но пока пара скрывает это.

Валерий Меладзе с Александрой Морозовой
Валерий Меладзе с Александрой Морозовой / фото: скрин instagram.com, Саша Морозова

Валерий Меладзе - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.

А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

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Кто такой Валерий Меладзе?

Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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