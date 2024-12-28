"Практически не изменился": Валерий Меладзе внезапно вернулся в РФ - детали

Кратко:
- Валерий Меладзе прилетел из Испании в РФ
- Певец скрывает цель своей поездки
Российский певец Валерий Меладзе, который молчит о войне в Украине и уехал с семьей жить в Испанию, внезапно приехал в страну-оккупанта РФ.
Как сообщают росСМИ, дочь российской певицы Славы показала, как проводит время Меладзе в Москве.
"На появившемся в Сети снимке Валерий Меладзе предстал вместе с дочерью певицы Славы. Перед этим Александра Морозова отправилась на шопинг с мамой, поэтому не исключено, что девушка могла встретить артиста в одном из столичных магазинов. Примечательно, что за время отсутствия в Росси певец практически не изменился", - написали пропагандисты.
Отметим, Валерий уже давно не выступает в России, но ездит с концертами по Европе.
Также СМИ не исключают, что жена певца – Альбина Джанабаева также находится в РФ, но пока пара скрывает это.
Валерий Меладзе - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.
А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.
Вас может заинтересовать:
- "Пришла к ним пообщаться": Клара Новикова впервые высказалась о войне в Украине
- Предательница Татьяна Овсиенко показалась впервые за долгое время - как выглядит
- "Очередного альфонса нашла": предательницу Ани Лорак опозорили за выбор жениха
Кто такой Валерий Меладзе?
Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред