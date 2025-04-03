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Два корабля ВМС Украины завершили первый уровень оценки НАТО: подробности

Руслан Иваненко
3 апреля 2025, 12:47
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Корабли "Черкассы" и "Чернигов" прошли оценку НАТО и готовятся к международным миссиям.
Два корабля ВМС Украины завершили первый уровень оценки НАТО: подробности
Украина активно внедряет реформы для приближения к стандартам НАТО / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, УНИАН

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Кратко о главном:

  • Корабли ВМС Украины "Черкассы" и "Чернигов" прошли оценку НАТО 1-го уровня
  • ВМС отметили, что это важный шаг для интеграции Украины в Альянс
  • Как дальше будет проходить подготовка экипажей

Два корабля Военно-Морских Сил Украины впервые с начала полномасштабного вторжения успешно прошли оценку совместимости по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

Противоминные корабли "Черкассы" и "Чернигов" стали первыми, кто завершил оценку НАТО 1-го уровня, что подтверждает их соответствие стандартам и процедурам Альянса.

Командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа поздравил экипажи кораблей:

"Поздравляю экипажи кораблей, это непростой и кропотливый труд! Спасибо нашим партнерам за поддержку и помощь!" - написал он в Facebook.

Адаптация украинских подразделений к стандартам НАТО способствует повышению их боеготовности и эффективности. Одним из ключевых механизмов этого процесса является Программа проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО.

вступление в НАТО инфографика
Вступление в НАТО инфографика / Инфографика: Главред

Основной задачей этой программы является оценка готовности подразделений вооруженных сил стран-партнеров к совместным действиям с силами НАТО в рамках военных операций. Участие в ней способствует укреплению боеспособности Вооруженных Сил Украины и их интеграции в систему коллективной безопасности Альянса.

Впереди экипажи кораблей ждет еще один важный этап - прохождение оценки НАТО второго уровня (NEL2), после чего они смогут участвовать в международных операциях и миссиях Североатлантического альянса.

Другие операции ВМС Украины

Как сообщал Главред, враг хочет восстановить сооружения возле Крымского моста. Представитель ВМС ВСУ капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук, заявил, что оккупанты массово насыщают объект системами противовоздушной обороны.

Также Украина работает над тем, чтобы снова атаковать Крымский мост. Есть надежда, что эстакада все-таки будет разрушена. Об этом заявил командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа.

Напомним, Силы обороны потопили или вывели из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море. Это нанесло серьезный удар по военному потенциалу России, отметил спикер ВМСУ.

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Союзники помогли подготовить на полигонах ЕС тысячи украинских военных и обещают продолжать обучение для бойцов ВСУ.

По состоянию на данные 2023 года за 17 месяцев в Британии 30 тысяч солдат досрочно прошли обучение. Правительство Великобритании говорит, что программа обучения является беспрецедентной со времен Второй мировой войны.

В 2023 году Палата депутатов Чехии одобрила предложение правительства, и украинские воины смогли продолжить обучение в Чехии в 2024-м.

В течение 2023 года в Чехии прошли обучение около 3500 украинских военнослужащих, еще около 500 обучили чешские инструкторы на территории Польши.

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