Два корабля ВМС Украины завершили первый уровень оценки НАТО: подробности

Кратко о главном:
- Корабли ВМС Украины "Черкассы" и "Чернигов" прошли оценку НАТО 1-го уровня
- ВМС отметили, что это важный шаг для интеграции Украины в Альянс
- Как дальше будет проходить подготовка экипажей
Два корабля Военно-Морских Сил Украины впервые с начала полномасштабного вторжения успешно прошли оценку совместимости по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.
Противоминные корабли "Черкассы" и "Чернигов" стали первыми, кто завершил оценку НАТО 1-го уровня, что подтверждает их соответствие стандартам и процедурам Альянса.
Командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа поздравил экипажи кораблей:
"Поздравляю экипажи кораблей, это непростой и кропотливый труд! Спасибо нашим партнерам за поддержку и помощь!" - написал он в Facebook.
Адаптация украинских подразделений к стандартам НАТО способствует повышению их боеготовности и эффективности. Одним из ключевых механизмов этого процесса является Программа проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО.
Основной задачей этой программы является оценка готовности подразделений вооруженных сил стран-партнеров к совместным действиям с силами НАТО в рамках военных операций. Участие в ней способствует укреплению боеспособности Вооруженных Сил Украины и их интеграции в систему коллективной безопасности Альянса.
Впереди экипажи кораблей ждет еще один важный этап - прохождение оценки НАТО второго уровня (NEL2), после чего они смогут участвовать в международных операциях и миссиях Североатлантического альянса.
Другие операции ВМС Украины
Как сообщал Главред, враг хочет восстановить сооружения возле Крымского моста. Представитель ВМС ВСУ капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук, заявил, что оккупанты массово насыщают объект системами противовоздушной обороны.
Также Украина работает над тем, чтобы снова атаковать Крымский мост. Есть надежда, что эстакада все-таки будет разрушена. Об этом заявил командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа.
Напомним, Силы обороны потопили или вывели из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море. Это нанесло серьезный удар по военному потенциалу России, отметил спикер ВМСУ.
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Учения ВСУ в странах НАТО: как они будут проходить
Союзники помогли подготовить на полигонах ЕС тысячи украинских военных и обещают продолжать обучение для бойцов ВСУ.
По состоянию на данные 2023 года за 17 месяцев в Британии 30 тысяч солдат досрочно прошли обучение. Правительство Великобритании говорит, что программа обучения является беспрецедентной со времен Второй мировой войны.
В 2023 году Палата депутатов Чехии одобрила предложение правительства, и украинские воины смогли продолжить обучение в Чехии в 2024-м.
В течение 2023 года в Чехии прошли обучение около 3500 украинских военнослужащих, еще около 500 обучили чешские инструкторы на территории Польши.
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