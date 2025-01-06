Активность поражает: враг хочет восстановить сооружения возле Крымского моста

Россияне принимают максимальные меры, чтобы защитить мост.

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Крымский мост / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

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Россияне пытаются восстановить сооружения возле Керченского моста

Период штормов в Черном море является довольно длительным

Российские захватчики пытаются использовать любую возможность для восстановления сооружений возле Керченского моста, которые были повреждены в результате штормов. Об этом заявил представитель ВМС ВСУ капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Они присутствуют там и пытаются использовать любую возможность для восстановления сооружений. Конечно, период штормов в Черном море, в частности в Керченском проливе, довольно длительный. Бурная погода также вносит свои коррективы в планы российских оккупантов", - сказал он. видео дня

По его словам, россияне принимают максимальные меры, чтобы незаконно защитить объект, и пока никаких признаков уменьшения их активности не наблюдается.

Кроме того, Плетенчук добавил, что этот объект оккупанты максимально насытили современными системами противовоздушной обороны.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Крымский мост - что известно

Как сообщал Главред, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что штормы на Черном море осенью и зимой совместно с ударами Сил обороны Украины по Крыму и Керченскому мосту дали свои плоды. У россиян появились проблемы с заграждениями и "защитой" путинской эстакады. Ситуация создает "окно возможностей" для ВСУ.

Также известно, что российские оккупанты в захваченном Крыму долгое время строили укрепления возле Крымского моста, однако по естественным причинам заграждения уже в неудовлетворительном состоянии. Сезон штормов будет еще минимум 2-3 месяца, поэтому врага ждут новые проблемы с "заборами".

В то же время, военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что по меньшей мере 3 основных вида боевых частей необходимы для того, чтобы разрушить Крымский мост.

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Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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