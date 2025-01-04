'Крым просто сдали': военный раскрыл, как на самом деле аннексировали полуостров

Большинство воинских частей в Крыму были готовы отражать российскую агрессию.

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Военный раскрыл, как аннексировали Крым на самом деле / коллаж: Главред, фото: Википедия, Беларускі Гаюн, скриншот:видео

Ключевые тезисы Билецкого:

Российские войска вернулись бы на территорию РФ, если бы началось сопротивление

Аннексия Крыма Россией была "неоднозначной историей"

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Билецкий сообщил, что большинство воинских частей на территории Крыма в 2014 году были готовы оборонять полуостров от россиян. Аннексия Крыма состоялась только потому, что его "в прямом смысле сдали".

Он также считает, что аннексия Крыма Россией была "неоднозначной историей".

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"Мы его просто, в прямом смысле сдали", - заявил Билецкий в интервью Наталье Мосейчук

Билецкий отметил, что на территории полуострова были тысячи людей, которые поддерживали Украину - выходили на митинги, готовы были были организовать дружины самообороны.

Кроме того, утверждает он, большинство воинских частей были готовы отражать российскую агрессию.

Что известно о Крымском мосте / Инфографика: Главред

"Были разные воинские части. Но большинство частей было готово в первые дни выполнить приказ и оборонять Крымский полуостров", - отметил он.

Андрей Билецкий считает, что в случае активного вооруженного сопротивления российские войска вернулись бы на территорию РФ, поскольку у них, вроде бы, был такой приказ.

"В случае сопротивления российские военные имели приказ возвращаться и лететь на "голубом вертолете" обратно на Кубань. Но этого не получилось. Поэтому так и сдали", - подытожил он.

Ситуация в Крыму - последние новости

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