Мазут добрался из моря на пляж и власти бьют тревогу из-за

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Алсу пыталась продать недвижимость / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alsou_a/

Роскошную виллу российской певицы Алсу, которая молчит о военном вторжении России в Украину, залил мазут.

Как известно, вилла певицы находится в оккупированном Крыму, в Орловке, и построил ее отец певицы. Как пишет пропагандистский телеграмм-канал Mash, жижу на побережье убирают сотрудники МЧС аннексированного Крыма.

"Нефтепродукт дошёл до Балаклавы, Орловки и Любимовки. Пока на Серебряном пляже в Балаклаве — единичные пятна мазута в водорослях и камнях", - пишут пропагандисты.

Именно здесь, в элитном посёлке Вязовая Роща под Севастополем, отец Алсу 15 лет назад построил поместье. С 2021 года Алсу и Ян Абрамов пытались продать хоромы за 800 млн рублей, но покупатель так и нашёлся.

Вилла Алсу в Крыму стоит заброшенная / Скриншот Mash

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Напомним, ранее росСМИ написали, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

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