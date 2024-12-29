У РФ проблемы с "мостом Путина" в Крыму: в ВСУ раскрыли детали

"Генерал шторм" помогает Украине, в скором времени мы увидим еще больше результатов, сказал Дмитрий Плетенчук.

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Природа "поработала" с заграждениями Крымского моста и значительно их испортила / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, соцсети (иллюстрация)

Что с Крымским мостом:

Заграждания "моста Путина" плохом состоянии

Штормы испортили заграждения Крымского моста

Заграждения испортятся еще сильнее

Российские оккупанты в захваченном Крыму долгое время строили укрепление возле Крымского моста, однако по природным причинам заграждения уже в неудовлетворительном состоянии. Сезон штормов будет еще как минимум 2-3 месяца, поэтому врага ждут новые проблемы с "заборами". Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что информацию нужно еще дополнительно проверить, однако понятно: состояние заграждений, которые долго строили оккупанты, изменилось под воздействием природы.

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"Вполне ожидаемо, что в результате штормов, еще даже в этом году достаточно большое количество (сооружений) вышло из строя, не выполняет свой функционал. Вероятнее всего, можно сделать вывод, что природа всегда вмешивается. Керченский пролив довольно динамичный и всегда таким был и россияне пытались это максимально учесть", - отметил Плетенчук.

Кратко о Крымском мосту / Инфографика: Главред

По его словам, россияне сооружали вокруг моста "непонятные параллельные сооружение" и строили в Черном море заборы. Однако теперь, похоже, эти заграждения функционально несостоятельны. Особенно в ситуации, когда штормы будут еще минимум 2-3 месяца.

"Поэтому скоро мы увидим еще больше результатов вмешательства "генерала шторма", который помогает нам", - подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Как РФ пытается "защитить" Крымский мост – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в сентябре на захваченной Тузле заметили башни-трансформеры, предназначенные для "защиты" незаконного Крымского моста.

Враг пытался там укрепить оборону объекта при помощи ЗРПК Панцирь-С1М.

В ноябре морским течением боновые заграждения Крымского моста были вынесены на берег. Оккупанты их устанавливали, чтобы "закрыть" мост от морских беспилотников Украины.

Керченский мост нуждается в экстренном ремонте, считают партизаны АТЕШ. По их сведениям, вследствие ударов Сил обороны Украины произошла деградация элементов конструкций моста.

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Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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