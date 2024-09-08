Крымский мост разваливается после украинских ударов: партизаны показали фото

Крымский мост буквально разваливается на глазах после того, как по нему были нанесены несколько ударов Силами обороны Украины.
Сооружение нуждается в экстренном ремонте, ведь там происходит деградация конструкций после нанесенных ударов, говорится в сообщении в Telegram крымских партизан из "АТЕШ".
Участники крымского сопротивления отмечают, что на Крымском мосту происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию отдельных частей.
"Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, уже никто не уделяет ему должного внимания. Также стоит отметить, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, что делает мост еще более уязвимым", - добавили партизаны.
Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
Удары по Крымскому мосту - последние новости по теме
Украина освободит Крым и уничтожит Керченский мост, говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам у Украины есть соответствующие планы.
Россия на фоне операции в Курской области срочно приняла меры по Крымскому мосту, сообщали партизаны Атеш. Оккупанты в скором темпе решили укрепить мост баржами и ПВО.
Есть шанс уничтожить Крымский мост в ближайшие несколько месяцев, сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Идет работа над тем, чтобы уничтожить эстакаду.
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