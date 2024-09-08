Крымский мост разваливается после украинских ударов: партизаны показали фото

На Крымском мосту происходит деградация конструкционных элементов.

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Крымский мост разрушается после ударов ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, соцсети

Крымский мост буквально разваливается на глазах после того, как по нему были нанесены несколько ударов Силами обороны Украины.

Сооружение нуждается в экстренном ремонте, ведь там происходит деградация конструкций после нанесенных ударов, говорится в сообщении в Telegram крымских партизан из "АТЕШ".

Участники крымского сопротивления отмечают, что на Крымском мосту происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию отдельных частей.

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"Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, уже никто не уделяет ему должного внимания. Также стоит отметить, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, что делает мост еще более уязвимым", - добавили партизаны.

/ t.me/atesh_ua

/ t.me/atesh_ua

/ t.me/atesh_ua

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Удары по Крымскому мосту - последние новости по теме

Украина освободит Крым и уничтожит Керченский мост, говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам у Украины есть соответствующие планы.

Россия на фоне операции в Курской области срочно приняла меры по Крымскому мосту, сообщали партизаны Атеш. Оккупанты в скором темпе решили укрепить мост баржами и ПВО.

Есть шанс уничтожить Крымский мост в ближайшие несколько месяцев, сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Идет работа над тем, чтобы уничтожить эстакаду.

/ Инфографика: Главред

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