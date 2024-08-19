Игра в 'кошки-мышки' с РФ: известно, почему Украина не уничтожает Крымский мост

Ранее были сообщения о том, что в Крыму осталось личного состава россиян численностью 10 тысяч человек, говорит Криволап.

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Почему Украина не уничтожает Крымский мост / коллаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, Википедия

Существуют определенные причины, почему незаконный Крымский мост до сих пор не уничтожен. Об этом сказал аналитик, авиаэксперт Константин Криволап в эфире на Радио NV.

Он подчеркнул, что о Керченском мосте не забывают никогда.

"Сейчас были удары снова по паромной переправе. У меня такое впечатление, что наши ГУРовцы или Служба безопасности - они с россиянами в "кошки-мышки" играют. Они им показывают: мост целый, можете бежать. Они бьют паромную переправу. Они уничтожают средства ПВО вокруг этого моста... Они все уничтожают и оставляют этот мостик... Оставляют такую тропу. Можете бежать, шуруйте", - говорит эксперт. видео дня

По его словам, ранее были сообщения о том, что в Крыму осталось личного состава россиян численностью 10 тысяч человек.

"Осталось обслуживание. Остались те, кто запускают "Шахеды", те, которые работают с ракетно-тактическими комплексами, с береговыми тактическими комплексами. Осталось немного тех, кто обеспечивает радиотехнику и связь, которые охраняют какие-то склады, но действительно, 10 тысяч", - отметил аналитик.

Он также предположил, когда именно будет уничтожен этот мост.

"И зная о том, что Крымский мост может быть уничтожен в тот момент, когда будет принято не военное решение - военные решения все есть, а когда будет принято фактически военно-политическое решение: пора его уничтожать или нет... Он будет уничтожен. В этом никаких сомнений нет. Он уже не может быть защищен. Просто нечем", - подчеркнул Криволап.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и интернет-ресурсах авиационную тематику.

Крымский мост - последние новости

Напомним, адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил, что Крымский мост является не только очень важным с логистической точки зрения, но и с символической, ведь он связывает Россию с Крымом, а также является символом власти РФ в оккупированном полуострове.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что работа над подготовкой к уничтожению Керченского моста продолжается. Есть шанс, что он будет разрушен в ближайшие несколько месяцев.

В то же время, полковник запаса Олег Жданов считает, что Крымский мост будет разрушен для усиления переговорной позиции Украины.

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