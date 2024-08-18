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Законная цель - американский адмирал о необходимости бить по Керченскому мосту

Степан Гафтко
18 августа 2024, 22:12
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Адмирал США Марк Монтгомери заявил, что Керченский мост является законной и основной целью ВСУ и очень важным объектом логистики.
Законная цель - американский адмирал о необходимости бить по Керченскому мосту
Крымский мост / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Крымский мост является не только очень важным с логистической точки зрения, но и с символической, ведь он связывает Россию с Крымом, а также является символом власти РФ в оккупированном полуострове. Об этом в интервью Голосу Америки сказал адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери.

"Есть также паромная переправа, которая... даже важнее для логистики. Поэтому надо поразить... обе цели", - высказал мнение Монтгомери.

Также он заявил, что у украинцев есть оружие, которое может поразить мост и это является законной целью, ведь россияне захватили силой Крымский полуостров.

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"Это законная военная цель. И поскольку у них (украинцев) есть оружие, нужное, чтобы нанести удары, им, пожалуй, стоит это рассмотреть. Но также им стоит взвесить и то, где еще они могут использовать это оружие, потому что (у Украины) есть ограниченное количество дальнобойных ракет ATACAMS или других систем", - прокомментировал американский адмирал.

Законная цель - американский адмирал о необходимости бить по Керченскому мосту
/ Инфографика: Главред

Он добавил, что очень важно выбить материально-технический потенциал россиян в оккупированном Крыму. Это нужно для будущего контрнаступления ВСУ, чтобы отбить Крым, если это будет происходить.

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов - автодорожного и железнодорожного. Общая протяженность - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный - в 2019-2020 годах.

Военный также высказал предположение, что в ближайшее время украинцы нанесут удар именно по Крымскому мосту.

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аннексия Крыма Керченский мост война России и Украины
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