В Севастополе и Керчи прогремели взрывы: что известно об атаке на Крым

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

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В Крым пришла "бавовна" / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, googlemaps

В ночь на 16 августа временно оккупированный Севастополь в Крыму якобы атаковали ударные дроны. Глава оккупационной администрации города заявил о работе ПВО.

"В Севастополе работает ПВО. По предварительной информации уже сбит один БПЛА над акваторией моря", - написал Развожаев в Telegram.

Он призвал жителей города "оставаться во временных укрытиях или безопасных местах".

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В 02:51 Развожаев сообщил, что силы ПВО и ЧФ "отразили атаку ВСУ". Якобы сбито три БПЛА.

Пропагандистское российское издание РИА Новости сообщило, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Telegram-канал Крымский ветер писал о взрывах над Керчью, пожаре в районе Каменки под Симферополем и стрельбе в Черноморском.

"И, похоже, есть прилет по горе Митридат, где стоял "Панцирь-С1", после взрыва - сильный пожар", - пишет канал.

Недавно в этом месте была замечена установка ПВО. / Фото: t.me/Crimeanwind

"В Керчи с паромной переправы СП МИС валит дым", - добавили на канале.

Пожар в Керчи ночью 16 августа / Фото: t.me/Crimeanwind

Как сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, предварительно поражены:

паромная переправа в порту Керчи;

катер в Черноморском.

Взрывы в Крыму - последние новости

В ночь на 9 августа во временно оккупированном Крыму было неспокойно. Оккупанты заявили, что в Севастополе трижды отражали атаки ракет "Нептун", БПЛА и морских дронов. В Севастополе и Черноморском прогремели сильные взрывы.

В ночь с 8 на 9 августа 2024 года вблизи населенного пункта Черноморское во временно оккупированном Крыму воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударного морского дрона MAGURA V5 уничтожили очередное судно российских оккупантов - скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец".

Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удар по морской газовой платформе в Черном море, где оккупанты разместили разведывательное оборудование и до 40 военных.

Атаки ВСУ на Крым С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

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