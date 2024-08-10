Силы обороны поразили важный объект РФ в Черном море: в ВМС раскрыли детали

В ВМС подтвердили поражение газовой платформы РФ в Черном море и раскрыли детали операции по уничтожению морской платформы.

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Детали скоординированного удара ВМС и ГУР / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины нанесли удар по морской газовой платформе в Черном море, где оккупанты разместили оборудование и военный персонал. Соответствующее видео обнародовал в Facebook представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, удар был нанесен береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Дмитрий Плетенчук также отметил, что российские оккупанты использовали эту платформу для GPS-спуфинга, создавая угрозу для гражданского судоходства, что Украина не могла позволить.

видео дня

СМИ и соцсети сообщали, что на этой платформе оккупанты разместили разведывательное оборудование и до 40 военных.

Смотрите видео пожара на газовой платформе в Черном море:

Фото: скриншот

По данным Плетенчука, за полсуток до удара враг разместил на платформе оборудование и военных. Гражданских на платформе не было, и она не выполняла свой основной функционал.

"Береговые ракетно-артиллерийские войска ВМС ВС Украины - это максимально серьезные чуваки", - подытожил представитель Военно-морских сил ВСУ.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Удары по Крыму - что известно об операциях Сил обороны в Черном море

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь с 8 на 9 августа 2024 года возле населенного пункта Черноморское во временно оккупированном Крыму воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударного морского дрона MAGURA V5 уничтожили российское судно - скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец".

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что благодаря стратегическим особенностям полуострова освободить Крым будет проще, чем Донбасс. Он отметил, что вернуть Крым можно через два основных пути - Крымский мост и сухопутный перешеек со стороны России.

6 августа украинским подразделениям "Артан" и Морскому центру ГУР МО Украины удалось успешно провести операцию по высадке на Тендровской косе.

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