Ход войны может измениться: эксперт НАТО назвала 5 целей операции в Курской области

Эксперт НАТО отмечает, что среди целей операции в Курской области является ослабить давление РФ на других направлениях и ударить по экспорту российского газа.

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Эксперт НАТО назвала 5 целей операции в Курской области / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Экс-руководитель штаба стратегического планирования НАТО Стефани Бабст считает, что операция в Курской области является хорошо спланированной, поскольку удалось "застать путинскую армию врасплох". Об этом она сообщила в комментарии Bild.

По ее словам, операция в Курской области может иметь сразу несколько целей, которые могут быть полезными для Украины.

Оказать давление на Путина

"В отличие от Берлина и Вашингтона, они поняли, что должны поставить россиян в оборонительное положение. Насколько смогут", - говорит Бабст. видео дня

Чтобы доказать свою боеспособность - самой Украине и Западу

Эксперт НАТО считает, что наступление в Курской области демонстрирует способность украинских вооруженных сил оказывать давление на российского агрессора, что в будущем может помочь убедить союзников отменить ограничения на использование западных систем вооружений.

Однако, стоит отметить, что официально Украина не подтверждала своего участия в операции на территории России, в частности в Курской области.

Чтобы ослабить натиск российских войск на других участках фронта

Стефани Бабст отмечает, что на Донбассе и в Харькове ВСУ с большими усилиями сдерживают российское наступление. Теперь россиянам придется перебрасывать часть своих сил, чтобы остановить украинские войска в Курской области.

Захватить Курскую АЭС и впоследствии обменять ее на захваченную Россией Запорожскую АЭС во время переговоров

Слухи об этом циркулируют уже несколько дней, но Бабст сомневается, что такая задача стоит перед ВСУ, поскольку с военной точки зрения это был бы очень длительный и сложный путь.

Ударить по газовому экспорту Путина

По ее мнению, ВСУ, скорее, стремятся контролировать газоизмерительную станцию в Судже, которая является ключевым элементом последнего газопровода, соединяющего Европу с Россией.

"Это стало бы значительной потерей для газового бизнеса Путина", - считает Бабст.

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Кризис в Курской области - что известно о боях на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным Bild, Украина планирует пополнить обменный фонд для возвращения своих военнопленных из российского плена в результате операции в Курской области.

Колонна российских оккупационных войск, котораябыла атакована ночью 9 августа в Курской области, вероятно, перевозила личный состав 44-го армейского корпуса Северной группировки из Ленинградского военного округа или бригады "Пятнашка". Удар был нанесен к востоку от Рыльска в населенном пункте Октябрьское. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне могли потерять до полутысячи своих солдат в результате этой атаки.

В свете операции Сил обороны в Курской области в материале Business Insider говорится о том, что война, начатая против Украины, все больше распространяется на российскую территорию, а атака в Курской области нанесла серьезный удар по престижу российских войск.

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