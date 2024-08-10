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Тень мятежа Пригожина и похода на Москву: на Западе вынесли Путину вердикт

Андрей Ганчук
10 августа 2024, 09:30
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Чем дольше ВСУ будут держать позиции на территории РФ и расширять свой плацдарм, тем хуже будет для репутации Владимира Путина внутри его же страны.
Коллаж Путин статья фронты
Путин не способен разобраться в ситуации в Курской области - BI / Коллаж: Главред, фото: Кремль, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Глава Кремля Владимир Путин в дни операции Сил обороны в Курской области наверняка вспоминает о событиях прошлого лета, когда боевики ЧВК Вагнер с Евгением Пригожиным шли на Москву. Тогда союзники Путина молча ждали, чем все закончится. Дальнейшие проблемы с безопасностью лишь усилят раскол элит в стране-агрессоре России.

В материале Business Insider говорится о том, что развязанная против Украины война все больше распространяется на российскую территорию. Неожиданная атака в Курской области и вовсе унизила войска РФ.

"И комментарии, и критические посты российских военных корреспондентов, и видеозаписи жителей Курской области с мольбами к Путину помочь бездействию местных властей являются сильным, унизительным ударом по репутации российского диктатора ― как человека, гарантирующего россиянам безопасность и защиту. Теперь колонны гражданских автомобилей, которые покидают западную часть области, доказывают, что Путин не способен разобраться в ситуации. И это — существенный удар по его власти", - отметили журналисты.

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Удар по имиджу Путина внутри России

В статье также говорится о том, что чем дольше украинская армия будет держаться на российской территории, чем больше расширит свой плацдарм, тем сильнее это навредит публичному имиджу Путину внутри России.

"Путин должен демонстрировать, что границы России надежно защищены, а местное население последствий войны в Украине особо не почувствует", — говорит Business Insider аналитик британского Королевского института объединенных служб (RUSI) Каллум Фразер. Они начнут задумываться, действительно ли Путин подходит для своей должности", - полагают авторы материала.

Тень мятежа Пригожина

По мнению журналистов, Путин в эти дни наверняка вспоминает мятеж Пригожина и ЧВК Вагнер. Тогда соратники главы Кремля молча выжидали, кто же одержит победу. Ситуация показала, что надежных союзников у Путина нет, а дальнейшие проблемы России с безопасностью лишь усилят раскол "элит".

Впрочем, чтобы нужный эффект был закреплен, украинцы должны удержать инициативу в Курской области.

Бои в Курской области – главные новости по теме:

Силы обороны с 6 августа ведут бои в Курской области РФ. Они контролируют там определенные территории. Как полагают на Западе, украинские войска на Курщине взяли больше земель, чем во время контрнаступления в 2023 году.

Курскую атомную электростанцию готовят к обороне, ранее сообщили российские СМИ. Все подъезды к станции были перекрыты из-за опасений украинских атак.

В Верховной Раде впервые прокомментировали бои в Курской области: секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и разведки Роман Костенко отметил профессиональные действия ВСУ. Политик акцентировал внимание на том, что войскам удалось достичь эффекта внезапности.

Кризис в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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