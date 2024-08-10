Разгром колонны военных РФ в Курской области: в США раскрыли детали

Колонна российских оккупационных войск, которая была поражена ночью 9 августа в Курской области, могла перевозить личный состав 44-го армейского корпуса Северной группировки из Ленинградского военного округа или же бригады Пятнашка. По военным был нанесен удар к востоку от Рыльска в населенном пункте Октябрьское. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.
В сводке ISW говорится о том, что россияне в результате атаки могли потерять до полутысячи своих солдат.
Как полагают аналитики, колонна вмещала 14 крытых грузовиков Урал и КАМАЗ, которые перевозили резервы для усиления российских оккупантов в Курской области.
Примечательно, эксперты не прокомментировали, каким оружием был нанесен удар по колонне РФ.
Также указывается, что колонна вмещала 14 крытых грузовиков "Урал" и КАМАЗ, перевозивших российские резервы, предназначенные для усиления российских войск в Курской области.
Что касается оружия, которым был нанесен такой удар, в ISW не прокомментировали.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
Удар по российской военной колонне в Курской области – что об этом известно:
Ночью 9 августа в Рыльском районе в селе Октябрьское был зафиксирован пожар. В Сети сообщали об ударе по российское военной колонне в Курской области.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сказал, что в колонне были срочники РФ.
"По уничтоженной колонне в Курской области. Это были срочники. Путин обменял их жизни на желание атаковать Мирноград в Донецкой области. Фактически бросил умирать срочников в Курской в обмен на свое безумие", -подчеркнул Коваленко.
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