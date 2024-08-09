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В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ

Степан Гафтко
9 августа 2024, 02:38
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В соцсетях сообщают о сильном пожаре в Курской области и уничтожении военной техники РФ.
В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ
Пожар в Курской области / коллаж: Главред, фото: Соцсети, скриншот из видео

В Рыльском районе населенного пункта Октябрьск пылает сильный пожар. В соцсетях сообщают об уничтожении колонны российской техники на марше в Курской области.

На видео, которое публикуют жители Курской области, видно, как вдали пылает большой пожар. Люди в социальных сетях сообщают, что это уничтожена российская техника, которая шла на марше.

Ситуация и бои в Курской области - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные силы за три дня захватили больше российских территорий, чем в течение пресловутого контрнаступления 2023 года. Очевидно, что это наступление имеет три основные цели, отмечает The Telegraph.

видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне боев в Курской области заявил, что Россия принесла войну в нашу страну, а теперь заслуживает почувствовать то же самое на своей территории.

Напомним, 6 августа российские оккупанты пожаловались на прорыв границы в районе Курской области. Стоит подчеркнуть, что в Украине не комментировали причастность к боям.

Кризис в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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